Выборы

Выборы

11:00 15.10.2020

Более 2/3 харьковчан хотят видеть мэром Кернеса

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Более 2/3 харьковчан хотят видеть мэром Кернеса

Согласно результатам исследования, проведенного в Харькове с 5 по 11 октября 2020 года, за действующего мэра готовы проголосовать 69% избирателей.

Ближайший конкурент — Александр Фельдман, кандидат от партии "Оппозиционная платформа —За жизнь" набирает 6,3%. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер, выдвинутый партией "Слуга народа" — на третьем месте с 4,6%.

На выборах в городской совет также уверенно лидирует политсила действующего мэра — рейтинг "Блока Кернеса - Успешный Харьков!" составляет 48,5%.

По сравнению с маем этого года Блок Кернеса существенно, на 12%, нарастил поддержку избирателей. При этом рейтинги ближайших конкурентов — "Оппозиционной платформы — За жизнь" и "Слуги народа" демонстрируют тенденцию к снижению.

На выборах в Харьковский областной совет также лидирует Блок Кернеса с 46,1% голосов избирателей. В тройке лидеров — "Оппозиционная платформа — За жизнь" с 13,3% и Блок Светличной "Разом!" с 9,2%. Проходной барьер также преодолевает "Слуга народа" — 6,9%.

Респонденты исследования продемонстрировали высокий уровень готовности прийти 25 октября на избирательные участки. 74% опрошенных ответили, что обязательно придут на выборы. Еще 17% — скорее придут.

Исследование электорального и социального пространства г. Харьков проведено по заказу Института социально-политического проектирования "Диалог". Опрошено 1600 респондентов — жителей г. Харьков, обладающих избирательным правом (18 лет и старше). Расчет выборки произведен по социально-демографическим показателям генеральной совокупности избирателей Харькова. Метод сбора социологической информации - техника face-to-face по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,6%.

Теги: #опросы #опросы2019

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