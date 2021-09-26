Политика

19:34 26.09.2021

Данные exit poll на выборах в ФРГ расходятся, по одному побеждают социал-демократы, по другому - СДПГ и ХДС/ХСС идут поровну

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Данные exit poll на выборах в ФРГ расходятся, по одному побеждают социал-демократы, по другому - СДПГ и ХДС/ХСС идут поровну

Данные exit poll на выборах в ФРГ расходятся, по опросу телеканала ZDF побеждают социал-демократы, по exit poll ARD у СДПГ и ХДС/ХСС поровну голосов.

Согласно опросу первого телеканала германского общественно-правового телевидения ARD, голоса разделились следующим образом: у социал-демократов СДПГ 25% голосов, у партийного союза Ангелы Меркель ХДС/ХСС - также 25%. Правая "Альтернатива для Германии" получает 11%, столько же "Свободная демократическая партия". "Зеленые" получают 15%, "Левые" - 5%.

Это означает, что в новом парламенте места распределятся следующим образом: из 730 мест 200 будет у ХДС/ХСС, 197 - у социал-демократов, 119 - у "Зеленых", по 97 - у "Альтернативы" и "Свободных демократов" и 39 мест - у "Левых".

Exit poll для телеканала ADR подготовил институт исследования общественного мнения Infratest Dimap.

Телеканал ZDF дает другой расклад. По нему победителем выходят социал-демократы с 26% голосов, ХДС/ХСС получает 24%. "Альтернатива" может рассчитывать на 10%. "Зеленые" на 14,5%, "Свободные демократы" - на 12%, "Левые" - на 5%.

Это будет значить, что в новом парламенте из 756 мест 215 будет у СДПГ, 198 - у ХДС/ХСС, 120 - у "Зеленых", 99 - у "Свободных демократов", 83 - у "Альтернативы" и 41 - у "Левых".

Exit poll для телеканала ZDF подготовила исследовательская группа "Выборы" (Forschungsgruppe Wahlen).

Для формирования правительства необходимо будет договориться о правящей коалиции, что может занять несколько месяцев.

Окончательный итог выборов подведет избирательная комиссия. Избирательные бюллетени еще не обработаны, данные избирательных комиссий будут поступать и публиковаться ночью и в течение понедельника.

Теги: #опросы2019 #выборы #германия
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