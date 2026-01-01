Интерфакс-Украина
Пресс-релизы
17:36 01.01.2026

"Украинская команда" передала на передовую 28 и 63 бригадам новую партию БПЛА - Палатный

На Новый год волонтеры "Украинской команды" приехали на передовую к бойцам 28 и 63 отдельных механизированных бригад и передали очередную партию дронов. Об этом сообщил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"В четвертый раз встретили новогодние праздники на передовой вместе с нашими героями. В этот раз мы посетили легендарных ребят из 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода и 63 ОМБр. Они каждый день уничтожают врагов на самых сложных участках фронта. Чтобы помочь нашим ребятам в этом святом деле, передали им от "Украинской команды" очередную партию дронов", - сообщил Артур Палатный.

Он отметил, что уже с 1 января эти беспилотники начнут уничтожать российских солдат и технику.

"Уже сегодня эти пташки полетят на головы оркам и передадут поздравления от всех украинцев. Вместе мы обязательно победим. Слава Украине! Героям Слава! Да смерть врагам!", – отметил Палатный.

Ранее сообщалось, что перед новогодними праздниками "Украинская команда" передала на фронт большие партии зарядных станций Третьему армейскому корпусу, 28 и 44 бригадам ВСУ, 117 бригаде ТрО, полку "Ахиллес" СБС, спецподразделениям "Артан" ГУР, "Рейнджер" ССО и другим.

