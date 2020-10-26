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01:31 26.10.2020

На выборах мэра Ровно лидирует Шакирзян, за ним идут Коваль и Третяк - опросы

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На выборах городского головы Ровно лидирует Виктор Шакирзян (партия "Ривне разом"), свидетельствуют результаты проведенных в день голосования соцопросов.

Так, по данным опроса, проведенного группой социсследований "Выбир" по заказу местного телеканала "ITV", за Шакирзяна проголосовали 21,3% жителей города. На втором месте – глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль ("Слуга народа"), за него проголосовали 15,8%, на третьем – представитель партии "Европейская солидарность" Александр Третяк, за него проголосовали 15,8%. На четвертом месте – представитель ВО "Свобода" Олег Осуховский (9,1%).

Согласно информации, опрос "Выбора" проводился на 30 избирательных участках Ровно.

Вместе с тем, по данным телеканала "Сфера-ТВ", Шакирзян набирает 18,61% голосов, Коваль – 18,05%, Третяк – 15,41%, а Осуховский – 8,3% голосов избирателей.

При этом в Ровенский горсовет, по данным телеканала, проходят 8 политсил: "Евросолидарность" – 20,1%; "Слуга народа" – 18,98%; "Ривне разом" – 10,5%; "Голос" – 9,26%; "За майбутне" – 7,3%; ВО "Свобода" – 6,91%; ВО "Батькивщина" – 6,18%; "Сила и честь" – 5,73%.

Шакирзян в 2005г основал ООО "Строй-сектор", которое занимается строительством жилых и нежилых зданий. С 2016г - руководитель ООО "Дион", которое занимается предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Общество основано им в 1995г. В мае 2020г создал и возглавил общественную организацию "Ривне разом". В сентябре 2020г политическая партия "Ривне разом" выдвинула Шакирзяна кандидатом на должность мэра Ровно.

Теги: #опросы #ровно #выборы
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