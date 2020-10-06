Выборы

Выборы

13:25 06.10.2020

В Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "Евросолидарность" и "Батькивщина"

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В Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "Евросолидарность" и "Батькивщина"

Четыре партии - "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и Всеукраинское объединение "Батькивщина" - преодолели бы 5%-ный порог и прошли в Верховную Раду, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

Таковы результаты исследования Центра социального мониторинга, проведенного 20-29 сентября, и презентованные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

За "Слугу народа" готовы отдать свои голоса 25,9% опрошенных, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 22%, за "Европейскую солидарность" – 14,2%, за "Батькивщину" – 9,5%.

Партию "Сила и честь" и Радикальную партию Олега Ляшко поддерживают соответственно 4,3% и 4,1% респондентов. За Партию Шария проголосовали бы 3,7% опрошенных, за "Гражданскую позицию" - 3,6%, а за партию "Свобода" – 2,9% респондентов.

Партию "Голос" поддерживают 1,6% опрошенных, Украинскую стратегию Гройсмана - 1,5%, "Национальный корпус" – 1,1%.

Менее 1% поддержки у партий "За майбутнє" (0,9%), "Оппозиционный блок" (0,8%), Объединения "Самопомич" (0,5%).

За другую партию проголосовали бы 1,4% из общего количества опрошенных, испортили бы бюллетень 2% респондентов.

По результатам опроса, модель представительства политических партий в Верховной Раде была бы следующей: 155 народных депутатов от "Слуги народа", 139 – от "Оппозиционной платформы - За жизнь", от "Европейской солидарности" – 92 и от "Батькивщины" – 54.

В ходе полевого этапа исследования 20-29 сентября было опрошено методом личного интервью по месту проживания респондента 3014 человек. Стандартная ошибка выборки составляет 1,1-1,9%.

Теги: #опросы #опросы2019

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