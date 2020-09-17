Выборы

Выборы

12:26 17.09.2020

43% украинцев не знают, когда состоятся местные выборы

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43% украинцев не знают, когда состоятся местные выборы

Лишь 35% граждан Украина знают точную дату проведения голосования на местных выборах в Украине, 19% знают, что голосование состоится в октябре, но не могут назвать число. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", обнародованные в четверг.

"43% вообще не знают, когда состоятся выборы. … Еще 3% назвали другие даты. О дате местных выборов знают преимущественно только старше респонденты", - указывается в отчете по итогам исследования.

69% опрошенных не знают, по какой системе пройдут местные выборы. 13% респондентов ответили, что знают, как будет происходить голосование, 18% отметили, что знают об этом частично. Относительно высокий уровень осведомленности о системе выборов демонстрируют старшие опрошенные. Зато среди младшей возрастной группы (18-29 лет) почти 80% вообще ничего не знают о системе выборов.

О готовности проголосовать заявили 57% респондентов. Колеблются с ответом 19% опрошенных, 9% заявили, что возможно примут участие. 15% респондентов назвали свое участие в голосовании маловероятным. Отмечается, что относительно высокую готовность к участию в выборах проявляют старшие категории населения, женщины и те респонденты, у кого высокий уровень осведомленности о дате и системе выборов.

При этом 52% опрошенных ожидают незначительных фальсификаций на местных выборах. 22% считают, что они будут значительными, 20% - вообще их не ожидают. По сравнению с президентскими выборами 2019 года ожидания фальсификаций на выборах значительно снизились.

Опрос проводился с 12 по 15 сентября 2020 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Как сообщалось, местные выборы в Украине состоятся в воскресенье, 25 октября 2020 года.

Теги: #опросы #опросы2019

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