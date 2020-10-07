Краснов лидирует в электоральных симпатиях жителей Днепра с минимальным отрывом от Филатова

Если бы выборы мэра Днепра проходили в ближайшее воскресенье, Загид Краснов (партия "Громадська сила") мог бы рассчитывать на 32,1% голосов, за действующего мэра Бориса Филатова (партия "Пропозиція") готовы проголосовать 30,3% среди тех, кто определился с выбором.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром общественного развития "Интер-Акция", которые были представлены на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду, 7 октября.

Со значительным отрывом от лидеров гонки идут Сергей Рыженко - 10,1%, Александр Вилкул - 9,3%. У других кандидатов (Сергей Никитин, Мгер Куюмчан, Татьяна Рычкова) менее 4% голосов респондентов. Показатели остальных колеблются на уровне 1% и меньше.

Во втором туре выборов городского головы 41,7% избрали бы Загида Краснова, 33,5% - Бориса Филатова. Но несмотря на то, что 24,8% не определились со своим кандидатом, оба политика имеют шанс улучшить свой результат.

Лидером антирейтинга ("За кого из этих кандидатов вы бы точно не проголосовали?") оказался Борис Филатов с 51,7%, на втором месте - Александр Вилкул (45,9%). Тройку замыкает Сергей Никитин - 20,3%. Далее следуют Загид Краснов и Мгер Куюмчан - по 10,3%, Сергей Рыженко - 9,1%, Татьяна Рычкова - 7,9%. У других кандидатов антирейтинг менее 4% или нулевой из-за их малоизвестности. Респонденты имели возможность выбирать несколько фамилий.

На вопрос "За какую из этих партий вы бы проголосовали, если бы выборы городского совета происходили в ближайшее воскресенье?" 24,1% назвали партию Загида Краснова "Громадська сила". 22,5% среди тех, кто определился с выбором партии, выбрали партию Бориса Филатова "Пропозиція". Партия "Слуга народа" занимает третью строчку рейтинга - 12,3%. Далее следуют "Блок Вилкула" с 8,7% и ОПЗЖ с 7,3%.

Имеет высокие шансы попасть в Днепровский городской совет ВО "Батькивщина" - 4,8%. У "Европейской солидарности" - 3,5%, "Партия Шария" и "Наш край" (Иван Куличенко) набирают по 2,7% каждая.

У других партий менее 2% голосов респондентов.

Центр общественного развития "Интер-Акция" с 2 по 4 октября опросил 3000 человек методом личного интервью по репрезентативной половозрастной выборке. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 1,8%.