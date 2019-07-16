Криминалитет усиливает влияние на местное самоуправление, досрочные местные выборы могут его зацементировать

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Ексклюзивне інтерв’ю лідера партії "Самопоміч", мера Львова Андрія Садового інформаційному агентству «Інтерфакс-Україна».

Народні депутати від Вашої політичної сили готують звернення до Конституційного Суду щодо закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО. Чому вважаєте його неконституційним? Чому його треба скасувати? І що має бути замість нього?

Ми живемо в особливому часі, коли Росія здійснює агресію. Закон про особливий статус, який приймався на виконання Мінських угод, був вигідний Росії, яка згідно з цим законом має далекоглядні плани. Не думаю, що Росія хоче бачити Україну незалежною країною. Чому на поводу Росії пішли й Франція, і Німеччина – це питання великої дискусії. На поверхню виходить інформація про якісь таємні домовленості стосовно України, які були між Путіним і Обамою. Такі речі дезавуюють весь міжнародний процес.

Ми ще маємо в пам'яті живий процес Будапештського меморандуму, коли Україна віддала ядерну зброю, а взамін отримала агресію зі сторони Росії, яка є одним з підписантів.

Тому будьмо реалістами: Мінські угоди – це угоди капітуляції України, і це є той шлях, який приведе до розвалу країни як держави.

Стосовно майбутнього і що на заміну? Має бути дуже важка праця наведення порядку в країні й повага до закону. В першу чергу, це мають бути надзусилля керівника держави, який сьогодні має надзвичайно великий рівень довіри, і до нього є дуже великі очікування. Тому він повинен робити не ті речі, які викликають захоплення в людей, а повинен приймати дуже непопулярні рішення.

Я б рекомендував президенту першочергово сконцентруватися на кадрових призначеннях, тому що ситуація трошки дивна: голови обласних адміністрацій починають призначатися через місяць після його вступу на посаду. Ми не розуміємо, хто буде генеральним прокурором? До сьогоднішнього дня, я розумію, є дебати, чи керівником Служби безпеки лишиться Баканов, чи буде хтось інший? Державне управління не терпить вакууму. Якщо з'являється вакуум, його заповнюють інші сили, які, на превеликий жаль, нічого корисного не дадуть.

Потрібна жорстка система управління державою, тому що ми знаходимося в часі війни. Будь-яке розтягування цього всього процесу чи його розмазування однозначно буде використовуватися ворогами України І ми сьогодні бачимо, як себе твердіше починає почувати Медведчук і вся його камарилья?

Тому, дай Бог, Зеленському мудрості й твердості прийняти непопулярні рішення, бо він за якийсь час може лишитися сам на сам з великою кількістю проблем, а підтримка людей є мінливою.

Якщо буде скасований закон про особливий статус, як має бути врегульований статус Донбасу?

На сьогоднішній день Донецька і Луганська області, так само як і Крим, знаходяться в окупації, і окупант несе відповідальність за людей, які там проживають. Це визначається міжнародними угодами.

Наше завдання – навести порядок на території, яку ми контролюємо. У нас сьогодні засилля криміналітету, який захоплює владу, в багатьох структурах повна вакханалія, корупція.

Я зацікавлений, щоб ми жили в успішній країні. Розумію глибину цієї гнилі, яка сьогодні є в українському політикумі. Якщо ви проаналізуєте списки партій, які йдуть до Верховної Ради, там велика частина людей, які мають подвійне, потрійне дно.

Зокрема й у нових політичних силах.

Звичайно. Там дуже багато людей, які використовують необізнаність нових лідерів і просто ними будуть маніпулювати. І коли ці зрозуміють, що ними маніпулюють, вони вже втратять свій рейтинг. А ті, кого вони взяли, перебіжать в інші партії, як завжди це робили.

Як Ви ставитеся до ймовірності однопартійної коаліції "Слуги народу" в парламенті без будь-яких партнерів, але з великою кількістю мажоритарників, зокрема, самовисуванців. До чого це може призвести?

Залежить від того, яка мета стоїть у президента. Якщо він зуміє контролювати процес і має на меті зробити швидкі реформи – це допускається в принципі, хоча в Україні таких прецедентів ще не було.

Якщо з'явиться бажання просто узурпувати владу і бути царем – народ не дасть можливості це зробити. Тому питання: яка мета?

Так сьогодні виглядає, що партія "Слуга народу" може мати більшість в українському парламенті. Але не забувайте, що Петро Олексійович (Порошенко – ІФ), його друг Медведчук з Бойком, інші цікаві персонажі, які йдуть по округах, навіть маючи меншість, але маючи великий досвід інтриганства, будуть розводити по кутах будь-яку більшість. І робитимуть це дуже професійно.

Хто сьогодні контролює медіа? Дивіться, скільки часу є дебати стосовно каналів Медведчука? Ніхто не зупиняє їхню роботу. "112" ще з минулого року не має ліцензії, Нацрада мовчить. Хто сьогодні контролює Нацраду? Порошенко. Він туди своїх людей попризначав.

Я б жорстке рішення РНБО приймав, відключав ці канали з ефірного мовлення. Вони працюють на ворога. Це наносить несамовиту шкоду, коли ворог промиває нам мізки.

Яким буде у новому парламенті вплив олігархів та криміналітету, з Вашої точки зору?

Насправді, криміналітет збільшує свій вплив на органи місцевого самоврядування. І мало хто це сьогодні розуміє.

З точки зору парламенту. Верховна Рада мовчазною згодою фактично дає легітимність криміналітету.

Сьогодні до 80% міст в Україні знаходяться під впливом криміналітету – тихо, спокійно грабують, використовують свої схеми, нападають на людей. Ну хоч одне розслідування доведене до кінця? Є вироки суду по Одесі? Там же на десятки пішла кількість нападів на активістів.

Як оцінюєте роботу вашої фракції в Раді 8-го скликання і чому певна кількість депутатів від "Самопомочі" пішла в списки інших політичних сил?

Два факти. Рух "Чесно" склав рейтинг доброчесності, за яким 70% із 25 депутатів-лідерів обрані за списками "Самопомочі". Рейтинг Комітету виборців України: "Самопоміч" – єдина партія, яка провела реальний праймеріз для відбору кандидатів до Верховної Ради наступного скликання. Всі партії про це говорили, ніхто це не зробив.

Чи принесло це нам суперпопулярність? Ні. Але ми можемо чесно дивитися людям в очі. Ми не змінюємо назву, не беремо в список артистів, представників шоу-бізнесу.

Згадайте діяльність "Самопомочі" за цю каденцію. Хто бив у набат стосовно закону про особливий статус? Якщо б не "Самопоміч", вже давно були б внесені зміни до Конституції. Хто говорив правду про Роттердам+? Хто зупиняв торгівлю на крові? Це були наші колеги від "Самопомочі". Вже згодом з’явилося рішення РНБО.

Ми займали жорстку державницьку позицію. Чи це подобається? Ні, це дуже багатьом не подобається. Ми як кістка в горлі для тих людей, які звикли на цій країні наживатися.

Весь політичний процес в Україні контролюється олігархами і феодалами. "Самопоміч" у 2014 році – це був збій системи. І система взяла нас за свого основного опонента і ворога. Ми відгребли по повній програмі, але були чесними, робили те, що має робити нормальна політична сила в демократичній країні.

Те, що інші політичні сили сьогодні черпають людей із "Самопомочі" - нічого страшного. Я переконаний, що вони ідеологію, дух "Самопомочі" будуть проводити і в інших політичних силах. Натомість ми беремо нових.

Подивіться, хто в нас є у списку. Сильна, принципова депутат Одеської обласної Ольга Квасницька, відома в громадських, професійних колах. Волонтер Таня Бідняк з Харкова, яку на передовій знають всі. Саша Дрік, яка займається антикорупційною діяльністю.

Хто взагалі в парламенті був лідером стосовно електронного декларування? Наші колеги із "Самопомочі". За що Соболєва посунули з голови антикорупційного комітету? За його активну позицію.

Жодного корупційного скандалу не було пов’язано з нашими колегами із "Самопомочі" у Верховній Раді. Так, ми виганяли, якщо хтось ступав на криву доріжку. Ми робили це принципово. Але ми набираємо нових людей, ще активніших, вчимо. Фактично ми кадровий резерв. І я цим горжуся.

Які ще фактори, можливо, помилки "Самопомочі" призвели до того, що наразі партія не долає прохідний бар’єр до парламенту, згідно із соцопитуваннями?

Я думаю, це відсутність політичного досвіду, яка була в нас у 2014 році. Тоді люди хотіли нових облич, змін. Ми не брали тих, хто був депутатом Верховної Ради чи міністром. Сьогодні наш шлях повторюють інші політичні сили. Але рік часу наші колеги ходили по парламенту, не знаючи, де, що і як.

Мені боляче, що цей досвід не хочуть визнавати і розуміти той самий Вакарчук, Зеленський. Так, людей, які погрузли в корупції, не можна допускати до державної влади. Але людей фахових, які мають досвід, треба просити, благати йти туди.

Багатьох колег у 2014 році я просив балотуватися в парламент. І деякі з них ще у 2018 році сказали, що більше не підуть.

Не захотів кандидувати до Верховної Ради Андрій Журжій, який був автором законопроекту про зменшення ЄСВ, що дало суттєве зменшення податкового тиску на бізнес і дало серйозні надходження до державного бюджету. Альона Бабак, яка прекрасно розуміє житлово-комунальної сферу, принципово сказала, що більше не піде до Верховної Ради.

Ми брали класних людей. Мені за них не соромно. Навпаки, я гордий, що вони були з нами. Переконаний, що їхній потенціал ще буде задіяний. Хвиля постпопулізму мине, якщо ми хочемо бути країною і не зникнути з карти.

Чому Вам не вдалося домовитися про об’єднання з іншими політичними силами? На президентських виборах Ви підтримали Гриценка. Чому зараз, коли багато сил, в тому числі і Ваша, знаходяться на підході до парламенту, не об’єдналися, що дало б більше шансів на виборах?

Ви праві. Я мав ілюзію, що можна буде знайти порозуміння з Вакарчуком. Тому що дуже близькі по кадровому підбору людей. Але він має амбіції робити все своє. Напевно, йому політтехнологи порадили, що треба йти самому, що досвід – це дрібне, і його десь надолужать.

Це його рішення. Подивимося, який воно дасть результат. Я переконаний, якби була синергія, поєднавши досвід і нову енергію, ми набрали б до 20% голосів.

Якщо говорити про Гриценка. В його списку багато людей, з якими він знайомий дуже давно. Там важко знайти якийсь мікс. А з ким ще можна було б домовлятися?

Коли я підтримав Гриценка на президентських виборах, а він публічно заявив, що бачить Садового прем’єр-міністром України, логічно було б, якби він сказав: Андрій Іванович, очолюй список. Але, бачите, він хоче бути постійно в процесі. Це його право.

Я ніколи не був депутатом Верховної Ради, міністром. Завжди працював в місцевому самоврядуванні. І в мене не було досвіду, як будувати політичну силу в реаліях посткомунізму чи постколоніальної системи. Цих капканів розставлено на кожному кроці. Часто, сповідуючи принципи демократії, відкритості, ти за це отримуєш в чоло. І ми за це отримували по повній програмі.

Але за одного битого двох небитих дають. Це унікальний досвід. І ми ще дамо драйву. Однозначно.

Попереду місцеві вибори, чергові або дочасні, що теж можливо…

Якщо спитаєте у людей на вулиці, вони скажуть, що потрібні негайно вибори, всіх вигнати. Такий зараз тренд.

З іншого боку, Зеленський не зуміє за пітвора місяці вибудувати систему в правоохоронних органах, яка унеможливила б похід криміналітету ще більшою колоною в місцеву владу.

Тому дочасні вибори в органи місцевого самоврядування можуть укріпити позиції криміналітету і зацементувати їх там. І вони до цього готові. Вони готові до виборів завтра.

Чи готове до цього громадянське суспільство і його представники? Це дуже велике питання.

Тих, кого обирають до Верховної Ради, - це один кластер. Тих, кого обирають до органів місцевого самоврядування, - інший. Треба, щоб ти розумівся на складних речах функціонування міста. Це різні площини. Але не всі політики це розуміють.

Думаю, буде велика спокуса провести негайно дочасні вибори в органи місцевого самоврядування. Всі будуть це красиво підтримувати. Але це буде дуже великий "геп", тому що такі вибори треба робити тоді, коли система вже нормально запрацювала і можна зробити сепарацію, щоб кримінлітет і жульйо не потрапили в органи місцевого самоврядування.

Бо якщо вони туди потраплять, їх звідти вже не витиснути.

Ви маєте на увазі, що вони пройдуть, в тому числі, під вивісками нових партій?

А де будуть брати людей? Коли ми в 2014 році йшли до парламенту, були очікування нових класних.

Як і зараз…

Так.

У 2015 році ми вже підготувалися. І в кожному місті фактично зробили праймеріз. За право бути "Самопоміччю" конкурували 2-4 команди. В кожному місті ми отримали пропозицію від місцевих феодалів провести їхніх людей у владу як "Самопоміч". Ми на це не пішли. І то побачили, що десь вони пролізли, і повиганяли їх.

В областях на 99% загальнонаціональні партії не мають впливу взагалі.

Всі місцеві депутати – люди, які належать комусь. Або це самодостатні бізнесмени, що по франшизі купують собі місце, або місцевий феодал, який купує собі 5-7 позицій. Люди тим займаються 25 років і заробляють собі непогані статки.

Чи розуміють це лідери нових партій? Думаю, в них часу не вистачить на це. Тому що треба сформувати коаліцію у Верховній Раді, уряд.

Тому питанням областей будуть займатися десяті помічники-радники. А їх куплять, будьте певні на тисячу відсотків. Або зроблять їх дурнями.

В будь-якому разі місцеві вибори мають відбутися восени 2020 року. "Самопоміч" братиме в них участь?

Будемо брати участь в дочасних, чергових – ми надовго. Ми маємо структуру, людей. І мені приємно, що, пройшовши випробування, люди лишаються твердішими, впевненими. Це ідеологічні люди.

Чи будете перезавантажувати партію напередодні місцевих виборів?

Звичайно. Ставку будемо робити на людей, які не піддалися спокусі, вистояли та мають бажання далі працювати. І постійно залучати до співпраці нових людей.

Як будете зацікавлювати виборців в інших регіонах, не на Західній Україні?

Ми в 2014-2015 роках отримали круті результати і в Миколаєві, і в Харкові, і Дніпрі – по всій Україні.

Питання в тому, що Петро Олексійович (Порошенко – ІФ) займався нами персонально. Він не займався іншими. Тому що з іншими можна домовитися, залякати, купити. А ми були незговірливі. І нас почали атакувати з усіх сторін. Ми не очікували.

Команда була під великим ударом. До того ж я був у Львові. Я ж не міг керувати парламентською фракцією звідти. Це нереально. Якби я був тут, на місці, маючи свій досвід, це була б інша історія.

Але тоді мені потрібно було б кинути Львів. Це місто демократії. А жульйо, яке хоче його захопити, має місце бути. Тому я мушу оберігати там щастя й радість українського народу – з одного боку, з іншого – маю бути тут.

Ви говорили, що більше не балотуватиметеся в мери. Як за такої ситуації полишите Львів?

Я собі запланував нормально перебудувати систему, щоб після 2020 року на повну займатися загальноукраїнськими питаннями. Це має бути плавний перехід.

Ви готуєте когось із соратників як наступника?

Звичайно. І не одного. Хочу, щоб наступний міський голова був кращий, розумніший, молодший від мене.

Чи вистачає у Львові робочих рук з огляду на те, скільки людей поїхало за кордон?

Якщо говорити про спеціалістів високого рівня, ситуація краща, тому що до Львова приїхало багато людей зі сходу України, дуже багато інженерів. Вони отримують високі зарплати, постворювали інжинірингові компанії, мають замовників по цілому світу.

У Львові орієнтовно до 30 тисяч людей, які працюють в IT. Середня зарплата – $2 тисячі.

Ми в цьому році починаємо будувати IT-парк. Це додатково 14 тисяч робочих місць в IT. Інвестором виступає канадська компанія Brookfield, яка є найбільшим девелопером світу. Після Берліну Львів – перше місто за останні роки, куди вони інвестують. Їхні інвестиції складають $160 мільйонів.

А яка ситуація з робочими спеціальностями?

Маємо серйозний виклик. Якщо ми не почнемо платити зарплати близько $700-900, люди повиїжджають. Схема вже напрацьована. Оскільки в кожне українське місто, яке має аеропорт, є рейси з тієї ж Польщі. За 10-15 євро ти можеш полетіти в Гданськ, Лодзь, Краків, Варшава. І люди вже літають на на робочий тиждень, а на вихідні повертаються в Україну. І всі недооцінюють подальші наслідки.

Якщо не дамо стимул розвитку малого і середнього бізнесу, розвитку виробництва, країна не матиме успіху.

Ми сьогодні в Україні потребуємо орієнтовно 30 тисяч одиниць громадського транспорту. Хто заходить на наш ринок? Білоруси, поляки, турки і китайці. Чому заходять? А як конкурувати, коли наш виробник має брати обігові кошти під 24% річних. В Білорусі, Польщі – 1-2% річних.

Те ж літокабудування, яке системно знищують в нашій країні. За 4,5 роки Україна не випустила жодного літака. Немає замовлень зі сторони держави, щоб дати стимул розвитку літакобудуванню.

Має бути негайне зниження ставки Національного банку, уможливлення для малого і середнього бізнесу отримання дешевих кредитних обігових коштів. Потрібно вводити податок на виведений капітал і скасувати податок на прибуток, який є елементом маніпуляції і корупції зі сторони податкової.

Президент оголосив про боротьбу з контрабандою, зокрема, на західних митницях. Вдасться, на Вашу думку?

Я би дуже хотів, щоб вийшло. Тому що це імідж нашої держави. Якщо є політична воля, і вона буде підкріплена твердістю.

Ви ж розумієте, що будуть пропонувати $ 10 млн, $100 млн., $200 млн. І не президенту, бо він сильно зайнятий, а пропонуватимуть людям біля нього. Чи стримаються вони від спокуси? Це дуже велике питання.

Я великий оптиміст і вірю в Україну. Вважаю, що з будь-якої ситуації є вихід. Тільки бажано організм лікувати скоріше, тоді більша ймовірність швидше одужати.

Хотів би за свого життя отримати насолоду жити в успішній країні. Щоб ми подолали прірву в розвитку між нами, поляками та німцями.