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12:02 19.10.2020

Садовой призывает книжные магазины Львова не снимать с продажи книгу о деле Стуса

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Садовой призывает книжные магазины Львова не снимать с продажи книгу о деле Стуса

Городской голова Львова Андрей Садовой призывает книжные магазины города не снимать с продажи книгу Вахтанга Кипиани о деле украинского поэта Василия Стуса в связи с решением Дарницкого райсуда Киева.

"Обращаюсь к украинцам – зайдите в книжные магазины и купите эту книгу. Это лучший способ продемонстрировать свое отношение к подобным запретам. Также обращаюсь ко львовским книжным магазинам – не бойтесь и не забирайте книги с полок. В случае возникновения каких-либо вопросов к вам, юридический департамент Львовского горсовета поможет с защитой", – написал Садовой на странице в соцсети Facebook в понедельник.

Он также считает, что наличие такого судебного дела унижает честь и достоинство всей страны.

"Только что суд в Киеве запретил распространять книгу о деле Василия Стуса без разрешения (главы политсовета партии "ОПЗЖ", нардепа Виктора Медведчука – ИФ) Медведчука. Своим решением суд признал, что некоторые фразы в книге нарушают честь и достоинство кума (президента РФ Владимира Путина – ИФ) Путина. Сам факт наличия такого дела, не говоря уже о таком решении, унижает честь и достоинство всей страны", – написал мэр Львова.

Как сообщалось, книга "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019 года.

Медведчук подал иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации и просит суд запретить издание и распространение книги "Дело Василия Стуса" и распространение любой информации о книге в СМИ и в Интернете. Также он просил взыскать с Кипиани и издательства "Vivat" расходы на уплату судебного сбора. Кроме того, Медведчук просил признать часть информации, приведенной в книге, недостоверной, в частности, девять фраз.

19 октября Дарницкий райсуд Киева запретил распространять напечатанный тираж книги "Дело Василия Стуса" без разрешения Медведчука. "Запретить Кипиани .... распространять напечатанный тираж книги "Дело Василия Стуса" … до устранения нарушенного имущественного права Медведчука, запретить Кипиани и ООО издательство "Vivat" распространение информации, связанной с книгой ... в прессе, радио, по телевидению, в сети интернет и СМИ", - говорится в решении Дарницкого суда, оглашенном в понедельник.

"Исковые требования Медведчука Виктора Владимировича к Кипиани Вахтангу Таймуразовичу и ООО "Виват" удовлетворить частично, признать недостоверной, и что нарушает личные неимущественные права Медведчука на уважение чести и достоинства, неприкосновенности деловой репутации информацию, распространенную в книге "Дело Василия Стуса", - сказала судья Марина Заставенко.

В частности, иск удовлетворен в части устранения из нескольких разделов книги информации об адвокате Стуса Медведчуке. "Обязать Кипиани, ООО "Виват" удалить из книги "Дело Василия Стуса" из разделов "Уголовное дело №5 - книга жизни и смерти Василия Стуса", "Убивал ли адвокат Медведчук Виктора Владимировича поэта Стуса" информацию о личности Медведчука Виктора Владимировича. Запретить Кипиани Вахтангу Таймуразовичу и ООО "Виват" распространять напечатанный тираж книги "Дело Василия Стуса" и дельнейшее ее тиражирование до устранения нарушения личного неимущественного права Медведчука Виктора Владимировича", - добавила судья.

Это решение можно обжаловать в течение 30 дней.

Теги: #садовой #книга #суд #стус

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