Ирина Верещук: главной проблемой Киева я считаю нынешнюю городскую власть

Эксклюзивное интервью кандидата в мэры Киева Ирины Верещук информационному агентству "Интерфакс-Украина"

Местные выборы на носу. До дня голосования осталось чуть больше недели. Как идет Ваша избирательная кампания? Кто возглавляет Ваш избирательный штаб?

У нас все по плану. Начинается так называемая мобилизационная фаза кампании – финишная прямая. Моим избирательным штабом руковожу я сама. А в целом киевскую кампанию курирует Александр Корниенко.

В СМИ активно обсуждали Ваши ролики: полеты с зонтиком, ТикТок и тому подобное. У Вас есть как фаны, так и хейтеры. Многие отмечают необычность Ваших подходов. Вы таким образом целитесь на молодежный электорат? Я люблю и моих фанов, и моих хейтеров, потому что это значит, что и одним, и другим небезразлично то, что я делаю и о чем говорю. Что касается роликов, то я не делаю ничего необычного. Политика становится очень медийной, визуальной и "клиповой". Невозможно объяснить сложную реформу на трех разворотах в газете — это просто никто не будет читать. Такова новая политическая реальность, которую, возможно, еще не все осознали. Это глобальный тренд, причем не только в политике, но и в бизнесе и культуре. Дело не в зонтике и не в ТикТоке. Дело в способности молниеносно донести свою мысль или эмоцию до большой аудитории. Мы не то чтобы целимся на молодежный электорат. Просто такая подача лучше "заходит" молодежи.

Какова роль Николая Тищенко в избирательном процессе в столице?

Николай возглавляет столичную организацию "Слуги народа", поэтому он непосредственно управляет кампанией в Киевсовет. То есть, я руковожу мэрской кампанией, а Николай – депутатской.

Как формировался список кандидатов от "Слуги народа" в Киевсовет? Вы принимали участие в отборе кандидатов?

Не буду скрывать - список формировался сложно. В основном, в процессе принимали участие трое - Александр Корниенко, Николай Тищенко и я. Для меня главными критериями были профессионализм и "нетоксичность" в плане биографии и связей. Поэтому по ряду кандидатур было много споров. Для меня важно не только максимальное количество наших депутатов в обновленном Киевсовете, но и то, чтобы они реально работали, и чтобы за них не было стыдно потом.

Это правда, что на почве формирования списка в Киевсовет у Вас был конфликт с Николаем Тищенко?

Да, это правда. У нас разные подходы.

В социальных сетях пишут о конфликтах между кандидатами в Киевсовет от "Слуги народа". В чем причина?

Это нормальный политический процесс. В политике всегда присутствует конкуренция и борьба, в том числе и внутренняя. Мы новая политическая сила, поэтому многие вещи у нас находятся в процессе формирования. И давайте не забывать: новое избирательное законодательство способствует конкуренции и между политическими партиями, и между кандидатами внутри одной партии.

В СМИ говорят о связях представителей "Слуги народа" с Денисом Комарницким, которого называют "смотрящим" по Киеву. Что Вы можете сказать по этому поводу?

Я Комарницкого не знаю. Моя задача в том, чтобы в Киеве не было никаких "смотрящих" и их "решал". Поэтому я так сражалась за список в Киевсовет. Власть выбирает народ. Никакой теневой, параллельной власти быть не должно.

Кроме фракции "Слуга народа" в Киевсовете будет несколько фракций. С какими из них вы готовы сотрудничать, а с какими - не готовы?

Считаю, что на местном уровне партийные цвета и идеология играют меньшую роль. Буду готова сотрудничать с представителями любой фракции, при условии, что они работают в интересах города и городской громады, без коррупции и без дешевого популизма.

Говорят, что в случае проигрыша на выборах, Вас назначат главой КГГА. Это правда?

Такой сценарий на рассматривался. Выборы я собираюсь выиграть. Будет второй тур, а там посмотрим.

Есть мнение, что власть понимает, что выборы в Киеве выиграет Кличко; и, мол, поэтому, с помощью нового Закона о столице власть хочет разделить должности городского головы и председателя Киевской горадминистрации, урезать полномочия мэра, а полномочия председателя КГГА – наоборот, расширить. Что Вы думаете на этот счет?

Во-первых, Кличко выборы не выиграл. Во-вторых, к сожалению, до выборов мы уже не успеем принять новый Закон о столице. В-третьих, необходимость принять новый Закон о столице не связана с тем, кто победит на мэрских выборах.

Принятие нового закона назрело давно. Нужно разделить должности мэра и главы горадминистрации. Нужно вернуть Киеву районные советы. И конфликт интересов в городской власти во всех его проявлениях тоже нужно устранить.Кроме того, законопроект содержит много других полезных нововведений.

Что касается полномочий Киевского городского головы, то новый закон их не только не урезает, а наоборот – расширяет. Тогда как полномочия главы КГГА сужаются до контроля над соблюдением Конституции и законов, а также контроля над реализацией государственных программ в Киеве.

Некоторые критики нового закона говорят о том, что в лице главы КГГА законопроект о столице вводит некого "смотрящего"…

Не согласна. Такие критики или не читали законопроект, или сознательно манипулируют. "Смотрящий" - это элемент теневой власти. По сути, это коррупционный менеджер, и контролирует он распределение коррупционных потоков. Глава КГГА – это представитель государства. Это институт. И контролирует он соблюдение законов. Более того, задача главы КГГС как раз в том, что никаких "смотрящих" в Киеве не было.

Вы считаете, что реально побороть коррупцию в столичной власти?

А у нас нет вариантов. Коррупционеры съедают до 30% городского бюджета. Моя первоочередная задача – закрыть бюджет для коррупционеров. Если у нас хватит сил отодвинуть коррупционеров от бюджета города, у нас хватит сил на много других хороших дел в интересах городской громады. Если у нас не хватит сил отогнать коррупционеров от "кормушки", у нас просто не будет денег на решение хронических проблем города. Хорошие дела требуют денег. Где их взять? Остановить разворовывание бюджета.

Власть борется с коррупцией, но как-то не очень успешно…

Коррупция — это ведь не изношенная труба. Прорвало — поменял. Это клубок проблем. Быстрого успеха тут быть не может. Но это не причина не бороться. Вода камень точит. Бить нужно не только по взяткополучателям и взяткодателям, но и по индустрии посредников, благодаря которым собственно механизм коррупции работает. Я говорю о прослойке профессиональных коррупционеров, которые работают челноками между бизнесменами и чиновниками. Во многом, там находится корень зла. Именно из таких вот коррупционных посредников потом вырастают различные "смотрящие".

А вообще, коррупция расцветает там, где слабая государственная власть. В таком случае появляются коррупционные теневые центры: серые кардиналы и смотрящие. Нужно просто усиливать государственные институты, демонтировать теневую власть. Когда усиление государственной власти достигнет определенного уровня, борьба с коррупцией пойдет веселее.

Если станете мэром, метро на Троещину построите?

По крайней мере, я точно начну строить.

Поначалу я принадлежала к числу скептиков. Я считала, что метро на Троещину – это финансово неоправданная и очень долгая история. Метро - это не стеклянный мост. Это около 3 млрд. долларов США, при годовом бюджете Киева в 2 млрд. долларов. Это 5 лет только на подготовку к строительству. А потом еще много лет строительства. Также берите в расчет, что все инфраструктурные проекты имеют свойство оказываться более дорогими и боле долгими, чем изначально задумывалось. Шулявский мост — наиболее свежий пример. Согласитесь, что основания для скепсиса есть.

Но когда я сильнее погрузилась в тему, собрала экспертные мнения, то отношение к проекту изменилось. Альтернативы метро на Троещину нет. Никакой другой транспорт не сможет удовлетворить потребности пассажиропотока Троещины. К сожалению, скоростной трамвай не станет решением проблемы.

Скорее всего, метро на Троещину будет строить не один киевский мэр. Но строить метро нужно. И деньги для этого найдутся, если прекратить разворовывание городского бюджета.

Все кандидаты в мэры Киева рассказывают, как они будут бороться с заторами. У Вас есть какой-то особый рецепт на этот счет?

Дело не в оригинальности рецептов, а в том, чтобы последовательно и неуклонно исполнять задуманное.

У киевских заторов простая причина – количество автомобилей минимум в два раза превышает возможности транспортной инфраструктуры Киева. Но решение этой проблемы — комплексное.

Прежде всего, нужно строить сеть перехватывающих паркингов на въездах в Киев. Если киевские работники из пригородов будут на въезде в город пересаживаться на общественный транспорт, одно это уже уменьшит заторы.

Нужно снизить поток транзитного транспорта. Для этого необходимо построить Киевскую обходную дорогу. Начало работ запланировано на 2021 год в рамках президентской программы "Большое строительство". Если мы пустим транзитный транспорт мимо города, поверьте, киевские водители это почувствуют.

Для этого город должен инвестировать в расширение парка общественного транспорта и в его комфорт. Нужно поощрять киевлян пользоваться общественным транспортом, а не личными автомобилями.

А в долгосрочном плане, стратегия развития города должна быть такова, чтобы постепенно снижать ежедневную миграцию большого количества людей на работу и с работы с одного берега на другой. Пора отходить от старых градостроительных концепций, когда основная культурная и деловая жизнь города сконцентрирована в паре центральных районов. Например, мэр Парижа Анн Идальго хочет обеспечить парижанам доступ к рабочему месту, шоппингу, здравоохранению или культурной жизни столицы в пределах 15-минутной пешей или велосипедной прогулки. Это возможно только при модели нескольких центров. Я думаю, Киев должен ориентироваться на такую же стратегию развития.

Также не забывайте, что борясь с заторами, мы делаем городской воздух значительно чище.

Что Вы думаете об идее формирования деловых центров на окраинах или вообще за чертой города? Об этом говорят урбанисты.

Хорошая идея. Рано или поздно "децентрализация" деловой жизни столицы произойдет естественным путем. Но городские власти могут правильно стимулировать этот процесс. Конечно, более равномерное распределение деловой активности по территории города создаст больше комфорта для жителей.

В своей программе Вы говорите, что будете сносить незаконную застройку. Вы действительно собрались это делать?

Здесь важно напомнить, что незаконная застройка невозможна без соучастия городских чиновников. Когда в Киеве более 100 незаконных строек, это индикатор уровня хаоса и коррупции. Застройщик идет на незаконные действия, потому что уверен, что это ему сойдет с рук. Получается, что при такой местной власти незаконное строительство экономически выгодно, ведь недобросовестный застройщик тратит меньше денег и времени по сравнению с добросовестным.

Нужно сделать незаконное строительство крайне невыгодным. А что может быть более невыгодным чем перспектива сноса? Я не говорю, что нужно снести все существующие незаконные стройки. Нужно разбираться. Нужен аудит. Следует дать время на приведение в порядок документов. Все причастные должны понести ответственность: финансовую и уголовную. Начиная с определенного момента, мы жестко заблокируем все новые попытки незаконных застроек, а если кто-то все-таки пошел на незаконную застройку, то подаем в суд и сносим незаконную застройку. Поверьте, ничто так не отрезвляет любителей незаконно строить, как перспектива сноса.

Скоро в Киеве включают центральное отопление. Традиционно старт отопительного сезона сопровождается авариями теплосетей. У Вас есть решение проблемы?

Проблема изношенности относится ко всем городским сетям. Это не только теплосети. Это и электросети, и водопровод, и канализация. Проблема сводится к финансовому ресурсу.

Смотрите на проблему немного шире. Любая серьезная проблема города требует миллиарды, которые взять просто неоткуда, кроме как забрать деньги налогоплательщиков у коррупционеров. Городские сети, общественный транспорт, жилой фонд – все это требует миллиардных вложений от города. Когда до 30% городского бюджета разворовывается – это означает, что часть экономики столицы незаконно "приватизирована" коррупционной группировкой. Пока сохраняется такой уклад, всегда будет не хватать денег на решение хронических проблем Киева – например, ремонт теплосетей. Когда местная власть коррумпирована, она старается тратить деньги на недорогие декоративные проекты и не финансировать серьезные, жизненно важные для города проекты.

Поэтому главной проблемой Киева я считаю нынешнюю городскую власть. Своей главной задачей вижу то, чтобы отодвинуть от "руля" и от бюджета столицы смотрящих, а высвободившиеся ресурсы направить на нужды города.