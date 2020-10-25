Эпопея с паспортом мэра Львова: не смог проголосовать с заграничным, а украинский документ нашла теща

Городской голова Львова Андрей Садовой не смог проголосовать на местных выборах с заграничным паспортом, а украинский документ нашли позднее.

"С самого утра дома возня – не можем найти мой паспорт. Поэтому сходил на участок с Екатериной за компанию. И назад домой – искать документы. Взял на всякий случай заграничный паспорт, но члены комиссии вежливо, но однозначно сообщили, что с ним проголосовать нельзя", - написал мэр на странице в соцсети Facebook.

Позднее он сообщил, что смог найти свой паспорт и отправляется на избирательный участок, чтобы проголосовать.

"Нашли! Спасибо любимой теще Марии Михайловне! Взяла кризисную ситуацию под свой контроль, организовала поиски и достигла результата. Хорошая теща на вес золота! Бегу голосовать", - написал Садовой в Facebook.