Обмеження е/е в суботу будуть удвічі меншими - "Укренерго"

Графіки погодинних відключень е/е в суботу діятимуть лише 13 годин замість цілої доби, як це було весь робочий тиждень, випливає з повідомлення НЕК "Укренерго".

Згідно з її інформацією в телеграм-каналі у п'ятницю ввечері, обмеження застосовуватимуться з 00:00 до 05:00 і з 18:00 до 24:00.

Критична інфраструктура, що забезпечує життєдіяльність населення, обмежуватися не буде.

Як повідомлялося, в ніч із 7 на 8 червня планується вихід із ремонту блоку АЕС, також відзавтра тестуватимуться нові механізми відключень, що мають зробити графіки м'якшими.