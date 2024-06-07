Економіка

18:39 07.06.2024

Обмеження е/е в суботу будуть удвічі меншими - "Укренерго"

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Обмеження е/е в суботу будуть удвічі меншими - "Укренерго"

Графіки погодинних відключень е/е в суботу діятимуть лише 13 годин замість цілої доби, як це було весь робочий тиждень, випливає з повідомлення НЕК "Укренерго".

Згідно з її інформацією в телеграм-каналі у п'ятницю ввечері, обмеження застосовуватимуться з 00:00 до 05:00 і з 18:00 до 24:00.

Критична інфраструктура, що забезпечує життєдіяльність населення, обмежуватися не буде.

Як повідомлялося, в ніч із 7 на 8 червня планується вихід із ремонту блоку АЕС, також відзавтра тестуватимуться нові механізми відключень, що мають зробити графіки м'якшими.

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