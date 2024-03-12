Економіка

18:41 12.03.2024

Gartner очікує зростання глобальних продажів електромобілів у 2025 році вище 20 млн

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Світові поставки електромобілів у 2024 році збільшаться до 18,4 млн штук, а у 2025 році досягнуть 20,6 млн, прогнозує дослідницька компанія Gartner.

У 2023 році у світі було продано понад 15 млн електрокарів.

Очікується, що до 2027 року 15% компаній з виробництва електромобілів, заснованих за останнє десятиліття, будуть придбані або збанкрутують.

"Це не означає, що сектор електромобілів руйнується. Ми просто вступаємо в нову фазу, коли компанії з кращими продуктами і послугами будуть перемагати інших", - вважає віце-президент з досліджень Gartner Педро Пачеко.

"Стимули, пов'язані з електромобілями, поступово припиняють діяти в різних країнах, що робить ринок складнішим для діючих гравців", - додав він.

Аналітики Gartner очікують, що до 2027 року виробництво акумуляторних електромобілів (BEV) наступного покоління коштуватиме в середньому дешевше, ніж випуск автомобілів із порівнянними двигунами внутрішнього згоряння.

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