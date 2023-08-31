Економіка

15:33 31.08.2023

Інфляція в єврозоні в серпні залишилася на рівні 5,3%, очікувалося уповільнення до 5,1%

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Споживчі ціни в єврозоні в серпні збільшилися на 5,3% у річному вираженні, зазначається у звіті Статистичного управління Європейського союзу, який представив попередню оцінку.

Таким чином, інфляція залишилася на рівні липня.

Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав її уповільнення до 5,1%.

Ціни на енергоносії в єврозоні в серпні знизилися на 3,3% у річному вираженні після падіння на 6,1% у липні. Підвищення цін на продукти харчування, алкоголь і тютюнову продукцію сповільнилося до 9,8% з 10,8%, на послуги - до 5,5% з 5,6%.

Зростання цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у серпні сповільнилося до 5,3% з 5,5% у липні, як і очікувалося.

Споживчі ціни в єврозоні цього місяця зросли на 0,6% порівняно з липнем, коли було відзначено їх зниження на 0,1%.

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