Экономика

09:14 16.09.2021

Цена продажи э/э "Центрэнерго" на РДД на этой неделе превысила 2 тыс. грн/МВт-ч

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Цена продажи э/э "Центрэнерго" на РДД на этой неделе превысила 2 тыс. грн/МВт-ч

ПАО "Центрэнерго" на аукционе по продаже электроэнергии по двухсторонним договорам на Украинской энергетической бирже (УЭБ) 14 сентября реализовало 48 598 МВт-ч (22% предложенного объема) электроэнергии базовой нагрузки с периодом поставки с 1 октября по 31 декабря 2021 года по средневзвешенной цене 2011,14 грн/МВт-ч.

Как свидетельствуют данные итогов торгов на сайте УЭБ, минимальная цена продажи составила 2000 грн/МВт-ч, максимальная – 2030 грн/МВт-ч.

Покупателями выступили компании ООО "Укр Газ Ресурс", ООО "АС", ЧАО "МХП Эко Энерджи" и ООО "ЭТГ".

В среду "Центрэнерго" на очередном аукционе на УЭБ удалось удержать достигнутый ценовой уровень: компания реализовала 55 225 МВт-ч э/э базовой нагрузки (25,3% предложенного объема) с аналогичным периодом поставки по средневзвешенной цене 2000,17 грн/МВт-ч. Минимальная цена продажи составила 2000 грн/МВт-ч, максимальная – 2001 грн/МВт-ч.

Покупателями стали ООО "Энерджикс", ООО "ЛТК Электрум" и ООО "ОНК-Груп".

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в "Центрэнерго" со ссылкой на директора по энерготрейдингу Владимира Галущака, цена продажи э/э на аукционе 14 сентября является знаковой и существенно превышает цены других генерирующих компаний.

"Все потому, что "Центрэнерго" последовательно выступает за электронные аукционы, прозрачный рыночный формат. Мы ждем законодательные изменения, когда, наконец, обяжут всех без исключения участников рынка покупать и продавать э/э по двусторонним договорам исключительно на открытых аукционах", – отметил Галущак.

По его словам, в настоящее время "Центрэнерго" внимательно отслеживает конъюнктуру мирового рынка угля, поскольку его тенденции могут отразиться на ценах угля украинских производителей, что, в свою очередь, повлечет за собой повышение себестоимости э/э компании.

"Напомню, что доля произведенной "Центрэнерго" электроэнергии составляет около 8% в общем объеме, поэтому финансовая стабильность компании является важным фактором для стабильного прохождения отопительного сезона всем рынком", – подчеркнул Галущак.

Как сообщалось, УЭБ 10 сентября впервые опубликовала месячный индекс цены электроэнергии базовой нагрузки на основе рынка двухсторонних договоров (РДД), который составил на сентябрь 1737,9 грн/МВт-ч (без НДС), и который станет более устойчивой альтернативой ценовым показателям рынка "на сутки вперед" (РСВ). 

Значение индекса формируется в течение месяца, предшествующего расчетному, на основании средневзвешенных цен электроэнергии базовой нагрузки за периодом поставки, охватывающим полный календарный месяц М + 1.

В свою очередь, ценовой индекс базовой нагрузки на РСВ в торговой зоне Объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины в августе составил 1958,64 грн/МВт-ч.

Теги: #галущак #продажа #центрэнерго
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