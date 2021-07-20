Экономика

13:12 20.07.2021

Онлайн-сервис автоматической оценки объектов недвижимости ФГИ будет улучшаться с ростом числа данных – глава Фонда

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Онлайн-сервис автоматической оценки объектов недвижимости ФГИ будет улучшаться с ростом числа данных – глава Фонда

Онлайн-сервис автоматической оценки объектов недвижимости, запущенный Фондом госимущества Украины 29 июня этого года, будет подстраиваться с учетом новых поступающих данных о реальных сделках и качество его буде расти, заявил глава ФГИ Дмитрйи Сенниченко.

"Конечно, (система) будет подстраиваться, это Big Data", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Комментируя претензии участников рынка в возможном завышении цены из-за учета в базе данных так источников, как ЛУН и ОЛХ, Сенниченко отметил, что в Фонде понимают, это эти источники дают цены предложения. Однако, подчеркнул глава ведомства, их данные компенсируются данными о ранее зарегистрированных сделках, где значительная вероятность занижения цен.

"Нотариусы будут вносить по новому процессу реальные соглашения (в базу). После этого будет возможность корректировать вес того или иного параметра: что принимать больше во внимание, чтобы достигать этой средневзвешенной цены", – сказал Сеннниченко.

Он напомнил, что оценочная стоимость может отклоняться от средневзвешенной в разные стороны на 25%.

Как сообщалось, по состоянию на 14:00 15 июля 2021 года новой автоматической системой оценки воспользовалось 74,24 тыс. физических и юридических лиц для формирования электронных справок об оценочной стоимости объекта недвижимости (е-справок). Помимо этого 41,88 тыс. раз к сервису обращались оценщики для формирования отчетов об оценке имущества.

ФГИ уточнял, что нотариусы использовали сервис для проверки е-справок и отчетов оценщиков 24,5 тыс. раз. При этом, по данным Фонда, больше всего нотариусами было зарегистрировано за это время сделок по жилой недвижимости – 14 тыс., по земельным участкам – 8,86 тыс., по нежилой недвижимости – 1,4 тыс., по объектам незавершенного строительства – 0,24 тыс..

Заявленными преимуществами нового сервиса является моментальное формирование справки об оценочной стоимости недвижимости и ликвидация возможных махинаций с оценкой объектов, а также максимальная доступность сервиса - воспользоваться им может каждый гражданин Украины с доступом к интернету, а также с помощью файлового или аппаратного ключа, или через ID.gov.ua.

Средства на разработку программного обеспечения сервиса выделило американское правительство через Агентство США по международному развитию (USAID).

Изменения в системе оценки ране государство аргументировало необходимостью исключить или минимизировать занижение цен сделок, к которому прибегали участники рынка ради сокращения связанных с такими сделками выплат в бюджеты.

Теги: #недвижимость #фги #онлайн_сервис #сенниченко
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