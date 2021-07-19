Экономика

09:51 19.07.2021

Министр инфраструктуры Кубраков продал свой бизнес

1 мин читать
Министр инфраструктуры Кубраков продал свой бизнес

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков продал свою долю в бизнесе, компания специализируется на управлении недвижимостью и услугах ЖКХ.

Как сообщил министр на своей странице в Facebook, этот бизнес он основал вместе с партнерами в 2016 году. К настоящему времени компания вышла на рынок более 10 городов Украины.

"В 2019 году, когда я впервые принял решение присоединиться к избирательному списку "Слуги народа", я передал свою долю в группе компаний в управление. В конце 2020 года я принял решение продать свою долю бизнеса. Для оценки ее стоимости была привлечена компания из большой четверки", - написал Кубраков.

По его словам, подготовка соглашения длилась несколько месяцев.

Согласно данным в Едином государственном реестре деклараций, за отчуждение имущества в пользу Руслана Крамаренко Кубраков получил 9,863 млн грн.

Александр Кубраков стал главой Мининфраструктуры в мае 2021 года, заменив на этом посту Владислава Криклия. До этого с ноября 2019 года он был главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

 

Теги: #транспорт #кубраков #недвижимость #бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:32 19.07.2021
Стартовало обустройство и электрификация второй главной колеи на участке Черноморская-Береговая

Стартовало обустройство и электрификация второй главной колеи на участке Черноморская-Береговая

10:28 17.07.2021
В Киеве из-за жары вводится ограничение на въезд большегрузного транспорта

В Киеве из-за жары вводится ограничение на въезд большегрузного транспорта

15:25 16.07.2021
Последствия оползня в Одесской области на автодороге Киев-Одесса будут устранены до 3 августа - Мининфраструктуры

Последствия оползня в Одесской области на автодороге Киев-Одесса будут устранены до 3 августа - Мининфраструктуры

11:09 16.07.2021
В Киеве будут судить мошенника, который незаконно завладел нежилыми помещениями стоимость 42 млн грн

В Киеве будут судить мошенника, который незаконно завладел нежилыми помещениями стоимость 42 млн грн

10:02 16.07.2021
В Киеве из-за жары вводится ограничение на въезд большегрузного транспорта с 10:00

В Киеве из-за жары вводится ограничение на въезд большегрузного транспорта с 10:00

19:00 15.07.2021
Рада приняла в 1-м чтении законопроект о снижении подоходного налога для букмекеров и казино до 10%

Рада приняла в 1-м чтении законопроект о снижении подоходного налога для букмекеров и казино до 10%

15:45 15.07.2021
Казахстанская компания Kinopark-Kinoplexx Theatres открывает свой первый кинотеатр в Украине

Казахстанская компания Kinopark-Kinoplexx Theatres открывает свой первый кинотеатр в Украине

12:53 15.07.2021
В Киеве вышли из обращения бумажные талоны на проезд

В Киеве вышли из обращения бумажные талоны на проезд

12:05 15.07.2021
Vox Ukraine провел фактчекинг критики законопроекта о реформе градостроительства – Шуляк

Vox Ukraine провел фактчекинг критики законопроекта о реформе градостроительства – Шуляк

20:55 14.07.2021
Суд вернул громаде недостроенный многоквартирный жилой дом в Козельце Черниговской области

Суд вернул громаде недостроенный многоквартирный жилой дом в Козельце Черниговской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Южный ГОК выплачивает акционерам дивиденды в размере почти 20 млрд грн из прибыли за 2017-2020гг

СНБО определил 137 видов сырья, которые будут под особым контролем Украины - Данилов

Украина не запрашивала аварийной помощи для энергосистемы от РФ и Беларуси – "Укрэнерго"

КС Украины признал конституционным установление минимального должностного оклада в размере прожиточного минимума

"Нафтогазу" хватает ликвидности для планового импорта газа и при росте цены – глава правления

ПОСЛЕДНЕЕ

ОПЕК+ повысит добычу на 400 тыс. б/с в месяц с августа

Южный ГОК выплачивает акционерам дивиденды в размере почти 20 млрд грн из прибыли за 2017-2020гг

СНБО определил 137 видов сырья, которые будут под особым контролем Украины - Данилов

Украина не запрашивала аварийной помощи для энергосистемы от РФ и Беларуси – "Укрэнерго"

КС Украины признал конституционным установление минимального должностного оклада в размере прожиточного минимума

"Нафтогазу" хватает ликвидности для планового импорта газа и при росте цены – глава правления

Глава НБУ видит IPO на Лондонской фондовой бирже одним из вариантов приватизации госбанков

Минцифры будет сотрудничать с Amazon Web Services для развития облачных технологий в Украине и цифровой трансформации

Заявленные ФТС РФ "контрабандные" 80 тыс. тонн нефти были направлены транзитом в Беларусь – "Укртранснафта"

В Украине с начала открытия рынка земли заключено 774 сделки купли-продажи – премьер Шмыгаль

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА