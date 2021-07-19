Министр инфраструктуры Кубраков продал свой бизнес

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков продал свою долю в бизнесе, компания специализируется на управлении недвижимостью и услугах ЖКХ.

Как сообщил министр на своей странице в Facebook, этот бизнес он основал вместе с партнерами в 2016 году. К настоящему времени компания вышла на рынок более 10 городов Украины.

"В 2019 году, когда я впервые принял решение присоединиться к избирательному списку "Слуги народа", я передал свою долю в группе компаний в управление. В конце 2020 года я принял решение продать свою долю бизнеса. Для оценки ее стоимости была привлечена компания из большой четверки", - написал Кубраков.

По его словам, подготовка соглашения длилась несколько месяцев.

Согласно данным в Едином государственном реестре деклараций, за отчуждение имущества в пользу Руслана Крамаренко Кубраков получил 9,863 млн грн.

Александр Кубраков стал главой Мининфраструктуры в мае 2021 года, заменив на этом посту Владислава Криклия. До этого с ноября 2019 года он был главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").