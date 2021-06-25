Акции "Кернела" начали котироваться на "Украинской бирже" с 24 июня - Dragon Capital

Акции компании "Кернел" 24 июня 2021 года начали продаваться на площадке для торговли ценными бумагами АО "Украинская биржа", благодаря чему украинские инвесторы смогут диверсифицировать свои инвестиционные портфели акциями отечественного агропроизводителя, сообщила инвесткомпания Dragon Capital на сайте в пятницу.

"До сих пор акции компании "Кернел" торговались только на Варшавской бирже, но мы считаем, что такой качественный актив должен быть доступен для украинских инвесторов: как институциональных, так и розничных. Именно поэтому Dragon Capital инициировал двойной листинг этих акций в Украине", - отметил управляющий директор Dragon Capital Денис Мацуев, цитируемый в сообщении.

Он уточнил, что инвесткомпания имеет положительный опыт такой практики, поскольку в начале 2015 года "завели" в Украину акции МХП, на тот момент котировавшийся только на Лондонской фондовой бирже. Двойной листинг позволил сделать ликвидными эти акции не только в Лондоне, но и в Киеве.

"Развитие фондового рынка в Украине возможно только с появлением качественных инструментов. Пока в Украине нет IPO локальных компаний, альтернативой для этого есть заведение в Украину иностранных акций, в частности, акций компаний, владеющих активами в Украине и торгующихся на иностранных торговых площадках", - отметил глава правления "Украинской биржи" Артемий Ершов.

Ершов отметил, что что с появлением на украинском фондовом рынке акций и облигаций таких инвестиционно привлекательных эмитентов как "Кернел", вырастут также объемы инвестирования локальных инвесторов на бирже.

"Кернел"– крупный производитель и экспортер подсолнечного масла, работающий в производстве, экспорте и внутренних продажах подсолнечного масла, растениеводстве, экспорте зерновых культур, предоставлению услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах. Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,16%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 4,99% акций "Кернела".

Dragon Capital – одна из крупнейших инвестгрупп Украины в сфере инвестиций и финансовых услуг. Предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управление активами институциональных, корпоративных и частных клиентов.

Компания основана в 2000 году. Одно из ключевых направлений - инвестиции в рынок недвижимости. Управление портфелем коммерческой недвижимости осуществляет управляющая компания Dragon Capital Property Management. По состоянию на январь-2021 года под ее управлением находятся 29 объектов коммерческой недвижимости, включая 13 объектов офисной, шесть объектов торговой недвижимости и 10 логистических комплексов общей площадью 662 тыс. кв. м.

"Украинская биржа" была учреждена 15 мая 2008 года ведущими участниками украинского рынка ценных бумаг совместно с российской фондовой биржей РТС, позже объединившейся с "Московской биржей". УБ первой запустила рынок заявок, интернет-трейдинг, рынок РЕПО, расчеты через центрального контрагента и срочный рынок. Однако в середине июля 2018 года биржа приостановила торговлю всеми ценными бумагами в режиме безадресных заявок из-за запрета использовать в своей деятельности программное обеспечение "Московской биржи".

В марте 2019 года УБ заявила о возобновлении торгов на рынке заявок на новой платформе. В настоящее время биржа входит в число трех крупнейших на украинском рынке.