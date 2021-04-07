Глава правления НДУ заверяет в прозрачности решений депозитария

В Национальном депозитарии Украины (НДУ) внедрена прозрачная система корпоративного управления по лучшим стандартам и рекомендациям, все решения принимаются коллегиальными органами и документируются протоколами, заявил глава правления НДУ Миндаугас Бакас, комментируя дискуссию вокруг набсовета депозитария и его закупок.

"Профессионализм должен быть основан на фактах, а не на эмоциях", – приводятся его слова в заявлении на сайте НДУ.

Глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Руслан Магомедов на днях сообщил о решении нового состава регулятора обновить набсовет НДУ, а также о наличии вопросов к конкурсу по отбору нового главы правления и закупках оборудования для центров обработки данных (ЦОД). Эти действия подверг резкой критике глава набсовета НДУ экс-министр финансов Александр Данилюк. Собрание акционеров с вопросом обновления набсовета может состояться 26 апреля этого года.

Бакас, чьи пятилетние полномочия истекают в июне этого года, отметил, что условия конкурса по отбору нового главы правления были единогласно утверждены всеми членами набсовета НДУ на заседании 30 марта, тогда как новый глава НКЦБФР был назначен 23 февраля этого года.

Бакас также указал, что вопрос приобретения оборудования для ЦОДов Нацдепозитария правление инициировало во второй половине 2020 года для уменьшения рисков сбоя в инфраструктуре из-за устаревшего оборудования. По его словам, были проведены два независимых аудита по состоянию оборудования, от аудиторов получены рекомендации, и к спецификации закупки оборудования не было замечаний у ИТ специалистов Национального банка Украины.

"На рабочей встрече наблюдательного совета НДУ 17 февраля все члены совета единогласно поддержали проведение закупки оборудования через систему ProZorro. Как инициатор этого вопроса, я ручаюсь за каждую букву в материалах и готов все объяснить новому составу регулятора", – заявил глава правления.

Бакас победил в конкурсе на главу правления НДУ в марте 2016 года. До этого он четыре года возглавлял Центральный депозитарий Литвы, а ранее руководил департаментом развития рынка фондовой биржи Nasdaq OMX в Вильнюсе.

Как сообщалось, в октябре 2013 года вступил в силу новый закон о депозитарной системе, который предусматривает разделение расчетно-клиринговой функции и депозитарного учета, ранее совмещаемых коммерческим депозитарием - ВДЦБ - и его конкурентом - подконтрольным государству НДУ. Закон предусматривал создание единого Центрального депозитария на базе НДУ, тогда как на базе ВДЦБ был создан Расчетный центр (РЦ). Доля НБУ в РЦ составляет 77,7897%, а в НДУ - 25% акций.

Крупными акционерами Нацдепозитария являются государство в лице НКЦБФР – 25%, пенсионный фонд НБУ - 10,9399%, государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк – соответственно 25% "минус" 1 акция и 9,9903%, однако пакетами госбанков управляет НКЦБФР.

Чистая прибыль Нацдепозитария в 2020 году выросла в 2,7 раза – до 7,93 млн грн. Собрание акционеров 26 апреля этого года рассмотрит три варианта решения о выплате дивидендов: 3,96 млн грн, 5,94 млн грн и 7,13 млн грн.