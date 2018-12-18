НДУ с 1 января закроет возможность подачи отчетности в НКЦБФР через "кабинет клиента"

Национальный депозитарий Украины (НДУ) с 1 января 2019 года закроет опцию в "кабинете клиента" по подаче в Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) отчетности и/или административных данных.

Об этом центральный депозитарий уведомил совет участников НДУ, сообщил глава совета Шади Саад на своей странице в соцсети Facebook.

Глава совета напомнил, что 1 января 2019 года вступают в силу изменения в закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг" (№2210-VIII, от 20 апреля 2017 года), согласно которым появляется новый вид деятельности - по предоставлению информационных услуг на фондовом рынке. В том числе - деятельность по обнародованию регулируемой информации от имени участников фондового рынка по распространению в режиме непрерывного обновления консолидированной информации о финансовых инструментах и/или участниках фондового рынка, а также по предоставлению отчетности и/или административных данных в НКЦБФР. Предоставлять такие услуги будут вправе исключительно авторизированные субъекты.

"В ответ на запрос совета участников НДУ сообщил, что он не является поставщиком соответствующих информационных услуг, не соответствует требованиям НКЦБФР (для авторизации – ИФ) и с 1 января представление административных данных и информации НКЦБФР через сервис "кабинет клиента" в НДУ не планируется", - указал глава совета участников.

При этом сервис "кабинет клиента" продолжит выполнять все другие функции в обычном режиме, добавили в НДУ.

Кроме того, С.Шаад сообщил, что в настоящее время заявку в НКЦБФР на авторизацию в качестве поставщика услуг на фондовом рынке подало госучреждение "Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка" (АРИФРУ).