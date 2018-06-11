Институт номинального держателя сокращает срок "входа" иностранного инвестора в Украину до 10 дней

Внедрение в систему депозитарного учета института номинального держателя сокращает срок документарного оформления инвестиционных сделок иностранных инвесторов в Украине до 10 дней с трех месяцев, сообщил глава Национального депозитария Украины (НДУ) Миндаугас Бакас.

"Ранее для приобретения локальных активов нерезиденту нужно было лично приезжать с пакетом документов в украинское депозитарное учреждение, проходить сложные законодательные процедуры оформления документов, в том числе их перевод и легализацию в Украине. Весь процесс занимал более трех месяцев. Благодаря новому закону, процесс будет занимать до 10 дней", - сказал он на совместной конференции ICU и Bloomberg "Opportunity Knocks – Ukraine Local Bond Market Conference" в Лондоне.

По словам М.Бакаса, первые подобные счета можно будет открыть уже через четыре месяца.

Как сообщалось, Верховная Рада в середине мая приняла во втором чтении законопроект №6141 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций".

Документ предусматривает введение в Украине института независимого финансового посредника - номинального держателя или глобального кастодиана.

Ранее НДУ прогнозировал, что принятие указанного закона позволит увеличить долю иностранного капитала до 30% с практически нулевого уровня.