Экономика

18:49 11.06.2018

Институт номинального держателя сокращает срок "входа" иностранного инвестора в Украину до 10 дней

1 мин читать
Институт номинального держателя сокращает срок "входа" иностранного инвестора в Украину до 10 дней

Внедрение в систему депозитарного учета института номинального держателя сокращает срок документарного оформления инвестиционных сделок иностранных инвесторов в Украине до 10 дней с трех месяцев, сообщил глава Национального депозитария Украины (НДУ) Миндаугас Бакас.

"Ранее для приобретения локальных активов нерезиденту нужно было лично приезжать с пакетом документов в украинское депозитарное учреждение, проходить сложные законодательные процедуры оформления документов, в том числе их перевод и легализацию в Украине. Весь процесс занимал более трех месяцев. Благодаря новому закону, процесс будет занимать до 10 дней", - сказал он на совместной конференции ICU и Bloomberg "Opportunity Knocks – Ukraine Local Bond Market Conference" в Лондоне.

По словам М.Бакаса, первые подобные счета можно будет открыть уже через четыре месяца.

Как сообщалось, Верховная Рада в середине мая приняла во втором чтении законопроект №6141 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций".

Документ предусматривает введение в Украине института независимого финансового посредника - номинального держателя или глобального кастодиана.

Ранее НДУ прогнозировал, что принятие указанного закона позволит увеличить долю иностранного капитала до 30% с практически нулевого уровня.

Теги: #бакас #нду
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Центральный депозитарий Украины определил срок перехода на новую IT-платформу до 5 августа 2019г

НДУ заявляет об интересе банков к инвестициям в ЦБ иностранных эмитентов после упрощения их допуска на украинский рынок

Принятие закона о "номинальном держателе" откроет путь для миллиардных внешних инвестиций в Украину - НДУ

Центральный депозитарий пересмотрел тарифную политику и снизил тариф на хранение иностранных ЦБ

Центральный депозитарий Украины изучает возможность выполнения функций торгового репозитария

Акционеры НДУ сменили 3 из 7 членов набсовета, в том числе назначили 2 независимых

Акционеры Центрального депозитария сменили состав правления

НДУ отрицает намерения сменить принцип расчета стоимости услуг

Победителем конкурса на должность главы правления Нацдепозитария Украины стал Миндаугас Бакас

НДУ намерен установить жесткий градиент тарифов за предоставляемые услуги

ПОСЛЕДНЕЕ

Фондовые индексы Украины в понедельник изменились разнонаправленно

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился к доллару США на 4 коп.

АМКУ в мае получил больше всего жалоб на исправления победителями тендеров документации после аукциона

Рынки акций Европы завершают сессию в плюсе, рост в Италии превысил 3%

Глава ФГИ подписал приказы о приватизации 22 крупных объектов

АМКУ считает необходимым внедрение аукционов для производителей тепла

Цены на нефть стабилизировались в ходе торгов в понедельник

НКРЭКУ намерена снизить на 29% тариф на производство тепла для нужд большинства киевлян

НКЦБФР заявляет о заинтересованности одного из комбанков в размещении облигаций в рамках обновленной процедуры

Порошенко налаштований на вступ України до ЄС та НАТО до 2030 року

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА