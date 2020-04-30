НДУ будет уведомлять уполномоченный орган при выявлении несоответствий в данных о собственниках клиентов

Национальный депозитарий Украины (НДУ) как субъект первичного финмониторинга будет уведомлять уполномоченный орган, если сведения о конечных бенефициарных владельцах клиента, которые содержатся в Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, будут расходиться с информацией, полученной в результате его надлежащей проверки, в связи со вступившим в силу законом о финмониторинге.

Согласно сообщению, в соответствии с законом, НДУ также просит эмитентов предоставлять заполненное опросное письмо при открытии счета в ценных бумагах, форма которого обнародована на сайте депозитария.

Как сообщалось, Верховная Рада в декабре 2019 года приняла в целом закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, он вступил в силу с 28 апреля этого года.