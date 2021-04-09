Нацдепозитарий Украины продолжит конкурс на главу правления несмотря на решение НКЦБФР – глава набсовета

Конкурс по отбору нового главы правления Национального депозитария Украины (НДУ), объявленный в конце марта, будет продолжен, но недавнее решение регулятора НКЦБФР о смене набсовета создает риски для его проведения и снижает доверие к корпоративному управлению в госкомпаниях, заявил глава набсовета НДУ, экс-министр финансов Александр Данилюк.

"Конкурс будет продолжен. Если мы его отменим, то он уже будет осуществляться уже новым наблюдательным советом. Есть риск, что к новому конкурсу доверие будет ниже и будет обеспечен выигрыш людей, имеющих протекцию в высоких кабинетах", – сказал Данилюк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) Руслан Магомедов на днях сообщил о решении нового состава регулятора обновить набсовет НДУ, а также о наличии вопросов к конкурсу по отбору нового главы правления и закупкам оборудования для центров обработки данных (ЦОД).

Глава набсовета отметил, что пятилетние полномочия действующего главы правления НДУ Миндаугаса Бакаса завершаются 1 июня, и до этого времени конкурс должен быть завершен, тогда как в случае нового конкурса результаты будут получены явно позже 1 июня, что нежелательно.

"Мы этот вопрос (отмены конкурса) не рассматривали, никто его не инициировал", – уточнил Данилюк по итогам прошедшего на этой неделе заседания набсовета, в котором принял участие уже новый член Комиссии Ярослав Шляхов.

Экс-министр финансов указал, что условия конкурса были утверждены уже после смены 23 февраля главы регулятора. По словам главы набсовета, Магомедов ознакомился с этими условиями до их утверждения, давал свои корректировки к ним, которые были учтены, в частности, сокращение требований к соответствующему опыту работы с пяти до трех лет. "За условия конкурса проголосовал и представитель Нацбанка, и представитель Комиссии", – сказал Данилюк.

Он отверг претензии к тому, что набсовет якобы продвигал антиукраинские условия конкурса. Как считает глава набсовета, наличие международного опыта является, наоборот, проукраинской позицией, так как в интересах развития рынков важно, чтобы депозитарий развивался с учетом мировых тенденций и с привлечением международных партнеров. "И в Украине есть люди с таким опытом, тогда как этой группе товарищей (новый состав комиссии - ИФ) международный опыт недоступен", – заявил Данилюк.

Глава набсовета подтвердил, что профильный комитет набсовета рекомендовал продлить полномочия действующего главы и членов правления, так как они выполнили все установленные KPI. Данилюк утверждает, что Магомедов якобы планировал провести отбор нового главы правления НДУ Комиссией и Нацбанком. "Я обратил его внимание, что это функция наблюдательного совета. Его это очень расстроило. Поскольку в Офисе президента поставили совсем другую задачу, им (новому составу НКЦБФР – ИФ) не оставалось ничего другого, как принять решение о смене набсовета", – описал свою версию событий экс-министр финансов.

Данилюк отметил, что последние действия вокруг НДУ создают риски для проведения конкурса.

"Посмотрим до 16 апреля (окончание приема заявок на конкурс – ИФ): если будет низкое качество кандидатов - мы конкурс остановим. Кандидаты понимают, что очень многое зависит от НКЦБФР – это и регулятор, и акционер. Поэтому после того, как новый состав комиссии своими действиями показал свою ангажированность и непонимание своей роли, это может повлиять на желание некоторых достойных кандидатов податься на конкурс", – описал свое видение ситуации глава набсовета.

По его мнению, в случае смены набсовета ситуация еще ухудшится, так как в него будут назначены более слабые люди, что подтверждают примеры недавних похожих кадровых ротаций представителей государства, в частности, назначение в набсовет Ощадбанка руководителя мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" вместо экс-главы правления Правэкс-банка.

"Сейчас в набсоветы и на руководящие должности госкомпаний назначают людей лояльных и послушных, которые делают то, что им говорят делать. Ничего не делается без согласования с Офисом президента", – считает экс-министр финансов.

Данилюк отверг и ряд других претензий со стороны главы НКЦБФР. В частности, что он отказался от встреч до принятия решения о смене набсовета и о спешке в закупках оборудования для центра обработки данных. "Фактически новоназначенный глава Комиссии обвиняет людей, которые имеют гораздо несоизмеримо более высокую репутацию. Это камень в огород НБУ, НДУ и набсовета НДУ…", – подчеркнул экс-министр финансов, бывший в 2019 году также секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Данилюк также заявил, что его политическая деятельность и критика действий власти никак не сказывается на работе в набсовете.

По его словам, в августе прошлого года он согласился войти в набсовет НДУ и возглавить его после уговоров бывшего главы набсовета и тоже экс-министра финансов Игоря Митюкова и возглавлявшего на тот момент НКЦБФР Тимура Хромаева.

"Я не хотел входить в набсовет, так как понимал, что это для меня репутационные риски, и они сейчас реализовались", – отметил Данилюк.

Он указал, что считал своей задачей найти правильные взаимоотношения и общий язык между акционерами – НКЦБФР и Нацбанком, и ему частично это удалось, используя свой авторитет и контакты, в частности, в набсовет вошел замглавы НБУ Юрий Гелетий.

Комментируя повышение вознаграждения независимым членам набсовета с 10 тыс. грн до 33 тыс. грн в месяц, экс-министр финансов назвал его несоразмерным такому посту. "За такие деньги в мире никто не работает", – заявил Данилюк и отметил, что выделял на работу в НДУ много времени, "даже больше, чем рассчитывал в самом начале". Он добавил, что двое избранных в августе 2020 года членов набсовета так и не вступили в должность из-за таких условий оплаты труда и необходимости нести дополнительные обязательства как публичные лица (PEP).

"Я не буду подавать в отставку, и доведу эту работу до конца – до 26 апреля, на когда назначено собрание акционеров. Я действую в интересах компании и не буду закрывать глаза на грубое нарушение принципов управления компанией со стороны основного акционера ", – подчеркнул глава набсовета.

Он допустил, что ради сохранения своей репутации члены Комиссии могут "одуматься", однако оценил как очень низкую вероятность такого варианта.

"Считаю, что они создали большие риски для президента, пусть теперь президент думает, как это риски разруливать", – заявил Данилюк.

Помимо экс-министра финансов, еще двумя независимыми членами набсовета являются независимый член совета директоров Ferrexpo, экс-правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Виталий Лисовенко и партнер Cornerstone Financial Group Виталий Милентьев, а от государства входят по одному представителю НКЦБФР и Нацбанка.

Как сообщалось, 14 октября 2013 года вступил в силу новый закон о депозитарной системе, который предусматривает разделение расчетно-клиринговой функции и депозитарного учета, ранее совмещаемых коммерческим депозитарием - ВДЦБ - и его конкурентом - подконтрольным государству НДУ. Закон предусматривал создание единого Центрального депозитария на базе НДУ, тогда как на базе ВДЦБ был создан Расчетный центр (РЦ). Доля НБУ в РЦ составляет 77,7897%, а в НДУ - 25% акций.

Крупными акционерами Нацдепозитария являются государство в лице НКЦБФР – 25%, пенсионный фонд НБУ - 10,9399%, государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк – соответственно 25% "минус" 1 акция и 9,9903%, однако пакетами госбанков управляет НКЦБФР.

Чистая прибыль Нацдепозитария в 2020 году выросла в 2,7 раза – до 7,93 млн грн.