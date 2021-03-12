Экономика

15:40 12.03.2021

Новое руководство "Центрэнерго" поставило под сомнение отчетность компании за IV кв.-2020

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Новое руководство "Центрэнерго" поставило под сомнение отчетность компании за IV кв.-2020

Новое руководство ПАО "Центрэнерго" во время внутренней проверки предприятия обнаружило сомнительный контракт, невыполнение которого могло исказить задекларированные положительные результаты финансовой деятельности в финансовой отчетности 2020 года в сторону их завышения, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

"Установлено, что ООО "Юнайтед Энерджи" в конце октября 2020 года заключило договор с ПАО "Центрэнерго" на покупку золошлака на сумму 840 млн грн, но заплатило не более 3% суммы контракта, товар не забирало", − поясняется в пресс-релизе компании.

Как пояснили в "Центрэнерго", обнаруженное недополучение средств по указанному договору может привести к необходимости дисконтирования указанной задолженности по правилам международной финансовой отчетности, что, в свою очередь, может оказать значительное влияние на конечный финансовый результат предприятия за 2020 год.

По информации из пресс-релиза, о выявлении несоответствий в финотчетности "Центрэнерго" также предварительно сообщили представители Фонда госимущества Украины.

"В "Центрэнерго" выявлены различия в финансовой отчетности, мы должны установить все детали их возникновения, восстановить справедливость и защитить интересы государства, как мажоритарного акционера. Новый менеджмент "Центрэнерго" в сотрудничестве с Фондом продолжает комплексный аудит, к которому была привлечена международная компания Baker Tilly", − сообщил источник в Фонде госимущества (ФГИ), слова которого приведены в пресс-релиз ПАО "Центрэнерго".

Как сообщалось, ФГИ 26 февраля 2021 года сменил и.о. председателя правления "Центрэнерго" Александра Корчинского на Юрия Власенко, а также полностью сменил состав дирекции.

Как сообщила компания в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку 2 марта, решением наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" его главой был избран зампред ФГИ Денис Кудин вместо Сергея Слепканя.

Теги: #отчетность #центрэнерго
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