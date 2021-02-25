Экономика

15:44 25.02.2021

Трасса М-30 от Стрыя Львовской области до Изварино Луганской точно будет построена в 2021 г. – Зеленский

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Трасса М-30 от Стрыя Львовской области до Изварино Луганской точно будет построена в 2021 г. – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о завершении строительства наиболее длинной трассы в стране М-30 в текущем году.

"М-30 мы построим, точно построим в 2021 году, хотя поставлена задача построить её к 24 августа – это важный символ, который объединит нашу страну. Вместе с развязкой на Хмельнитчине. Все 1400 километров", - заявил Зеленский на заседании заседания Совета развития громад и территорий в четверг в Киеве.

В то же время президент уточнил, что часть этой дороги пролегает на временно оккупированной территории, поэтому её реальная протяженность чуть более 1200 километров.

Как сообщалось, в декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2021-м, в 30-ю годовщину независимости Украины, в рамках программы "Большое строительство" планируется открыть самую протяженную трассу в стране – М-30 – от Стрыя Львовской области до Изварино Луганской области.

"Вся наша философия направлена на объединение Украины, и именно об этом инфраструктура. Мы хотим объединить запад и восток одной большой скоростной дорогой, которая называется М-30. Это будет самая протяженная дорога в Украине – 1400 километров. Она будет идти из Стрыя, но доходить пока только до Покровска, потому что 200 километров этой дороги – на временно оккупированной части Луганской области", – отметил тогда глава государства.

 

Теги: #трасса #строительство
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