Экономика

16:08 13.02.2021

Милованов о переговорах с МВФ: Обеим сторонам нужно найти компромиссы в общих интересах

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Милованов о переговорах с МВФ: Обеим сторонам нужно найти компромиссы в общих интересах

Украинская сторона работает, прежде всего, в интересах государства и делает все возможное для достижения договорённостей с Международным валютным фондом, отметил советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов.

"В то же время, как в любом переговорном процессе, есть принципиальные вопросы, связанные в том числе и с независимостью государственного управления. Которые всегда и делают наши переговоры деликатными и сложными. Каждый отстаивает свою позицию, делает это твёрдо, соответственно переговоры занимают время. И это нормально. Обеим сторонам нужно найти компромиссы в общих интересах. В этом и состоит суть переговоров", - говорится в комментарии Милованова, переданном агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, у Украины с МВФ постоянно идёт процесс переговорного согласования позиций.

"Существенных рисков нет. Ситуация абсолютно под контролем. И финансовая - макроэкономическая стабильность поддерживается, системных рисков нет, ситуация с бюджетом нормальная. И переговорная с МВФ. Украинская сторона работает, прежде всего, в интересах государства и делает все возможное для достижения договорённостей с МВФ", - отметил Милованов.

Как сообщалось, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман сообщил в субботу о завершении длившейся с конца прошлого года работы миссии по первому пересмотру программы stand-by без рекомендации о выделении второго транша. По его словам, необходимы дополнительные дискуссии и больший прогресс со стороны Украины.

Принятие данного банковского законопроекта ранее было указано одним из условий предоставления второго транша. Однако помимо этого, по данным агентства "Интерфакс-Украина", необходимо также принятие закона о Высшем совете правосудия, прогресс в антикоррупционной сфере, отказ от возврата к регулированию цен в энергосекторе, а также большая ясность в отношении госбюджета-2022 и аудита Covid-фонда.

Теги: #милованов #мвф
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