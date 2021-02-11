Экономика

10:17 11.02.2021

Для привлечения на украинский рынок международных девелоперов необходима реформа судебной системы – мнение

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Для привлечения на украинский рынок международных девелоперов необходима реформа судебной системы – мнение

Доля международного девелопмента на украинском рынке недвижимости составляет лишь 2%, что, в частности, обусловлено стереотипом о коррумпированности судебной системы, считает генеральный директор NAI Ukraine Виталий Бойко.

"Доля международного девелопмента в Украине не превышает 2%. И к сожалению, за последние годы она только сокращалась. К примеру, в Румынии доля международного девелопмента превышает 90%, в Польше она - более 80%. Даже в России показатель составляет около 15%", – рассказал Бойко в ходе практического вебинара "2020: результаты рынка недвижимости" 9 февраля.

Как считает эксперт, основной проблемой, блокирующей вход международных девелоперов на украинский рынок коммерческой недвижимости, является стереотип о коррумпированности украинской судебной системы.

"Из всех возможных рисков (война, неустойчивость внутренней валюты, слабость экономики) самым пугающим сейчас является стереотип о коррумпированности судов. Именно в связи с отсутствием уверенности инвесторов в защите своей собственности на территории Украины любой бизнес в торговой недвижимости в Киеве оценивается почти втрое дешевле, чем, например, в Праге", – пояснил Бойко.

По его словам, несмотря на большой объем потребительского рынка в Киеве, покупательскую способность и высокое качество объектов, в сегменте торговой недвижимости ставка капитализации составляет около 12%, тогда как в Бухаресте (Румыния) – 7%, Праге (Чехия) – 4,5%.

При этом, на взгляд эксперта, ставки капитализации выступают одним из важных показателей инвестиционной привлекательности рынка и страны.

"Исправить ситуацию может только страна и, грубо говоря, правительство, проведя реальную судебную реформу. Или как поступила Турция – дать возможность инвесторам отстаивать свои права в международных судах, в частности британских", - резюмировал Бойко.

NAI Ukraine создана в 2016 году, является украинским представительством сети консалтинговых компаний в сфере коммерческой недвижимости NAI Global.

NAI Global владеет более чем 400 офисами в 55 странах мира с 7 тыс. сотрудников. Ежегодный объем сделок компании составляет более $45 млрд. В управлении компании находится более 38 млн кв. м. Является дочерним предприятием компании C-III Capital Partners, которая управляет порядка $150 млрд.

Теги: #недвижимость #nai_ukraine #девелопер
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