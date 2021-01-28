Зеленский поручил СНБО в феврале рассмотреть вопрос реформирования "Укроборонпрома"

- Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего совещания поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) уже в феврале вынести на рассмотрение вопрос о реформировании государственного концерна "Укроборонпром".

Как сообщает пресс-служба главы государства, в совещании приняли участие секретарь СНБО Алексей Данилов, вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев.

"Нужно структурно перестроить государственный оборонно-промышленный комплекс. Необходимо ввести современную модель корпоративного управления на предприятиях "Укроборонпрома", - подчеркнул Зеленский.

Так, президент поручил Алексею Данилову подготовить и вынести вопрос реформирования "Укроборонпрома" на рассмотрение на заседании СНБО уже в феврале.

В свою очередь Гусев представил "дорожную карту" реформирования "Укроборонпрома" и доложил о первых результатах подготовки к трансформации концерна в современные холдинги.

Зеленский поддержал предложение об увеличении доли предприятий "Укроборонпрома" в государственном оборонном заказе при согласовании и утверждении этого документа на 2021 году. Он также поручил Урускому ускорить подготовку нормативно-правовых актов для имплементации закона "Об оборонных закупках".