"Электротяжмаш" считает некорректной информацию о ненадлежащем качестве электродвигателей для транспорта

ГП "Завод "Электротяжмаш" (Киев), выпускающий в том числе тяговые электродвигатели для городского транспорта, считает, что переход некоторых производителей троллейбусов в Украине на комплектацию двигателями Рижского электромашиностроительного завода вместо продукции "Электротяжмаша" никак не связан с плохим качеством двигателей, отмечает пресс-служба завода.

По информации на сайте предприятия, в 2019 году на гарантийном сопровождении завода находилось 199 таких асинхронных тяговых электродвигателей АД903, и согласно проведенному гарантийному анализу эксплуатации, показатель их надежности превысил необходимый параметр (0, 96%), составив 0, 98% (максимальный показатель — 1%).

"Поэтому утверждать о ненадлежащем качестве электродвигателей нельзя", - считают на предприятии.

Как сообщалось, в конце декабря 2020 года гендиректор Черниговского автозавода (ЧАЗ) Андрей Савченко сообщил, что завод перешел на комплектацию своих троллейбусов рижскими двигателями, которые "значительно лучше (по качеству), и производитель предоставляет систему скидок".

В свою очередь пресс-служба "Электротяжмаша" информирует, что завод в адрес ЧАЗ отгрузил 24 электродвигателя АД903У1, выполнив все взятые обязательства в полном объеме.

В сообщении отмечается, что всего за 2018-2020 годы завод отгрузил 213 электродвигателей, основными заказчиками которых были "Богдан Моторс", ЧАЗ, Управляющая компания холдинга "Белкомунмаш" (Беларусь), Торговый дом "Электрон", также электродвигатели закупало ООО "МАЗтранссервис" (дилер белорусского МАЗа).

Агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Богдан Моторс" отметили, что выпускающий троллейбусы луцкий завод также использует продукцию латвийских производителей, но "это только диверсификация поставок, а не отказ от продукции отечественного производителя".

"Более того, проект с "Электротяжмашем" был начат именно по инициативе "Богдан Моторс" в рамках импортозамещения продукции из РФ", - отметили в пресс-службе.

Пресс-служба "Электротяжмаша" уточняет, что тяговый электродвигатель АД903 разработан инженерами завода, серийный выпуск начат в 2015 году, и затем неоднократно вносились улучшения в его конструкцию.

"Продукция завода эксплуатируется в 50 странах мира и проверена временем. Однако нередко заказчика приходится искать за рубежом, тогда как в Украине продолжают покупать продукцию, аналогичную нашей, но иностранного производства. Речь о победе в тендере компании "Литан" на поставку в Николаев 60 троллейбусов, которые комплектуются электродвигателями Псковского машиностроительного завода (Россия). Электродвигатели с такими же параметрами производит и наш завод - не лучше ли поддержать отечественного производителя?" – резюмируют на госпредприятии.

"Электротяжмаш" специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта.

В январе-сентябре 2020 года завод нарастил убыток в 12,7 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года – до 360,97 млн грн, чистый доход сократился в 2,2 раза – до 635,4 млн грн.