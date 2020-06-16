"Электротяжмаш" в обход санкций поставлял продукцию Брянскому машзаводу, на харьковском предприятии проходят обыски

Правоохранители расследуют уголовное производство по факту растраты в крупных размерах имущества государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш" (Харьков).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, в ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2019-2020 годах должностными лицами "Электротяжмаша" при отсутствии контроля за обеспечением доходности со стороны его первого руководителя заключен ряд заведомо убыточных сделок.

"Под видом договорных отношений с английской фирмой поставка агрегатов и запчастей для тепловозов в обход санкций происходила напрямую с ГП "Завод "Электротяжмаш" на Брянский машиностроительный завод, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации... При этом продукция ГП, которое и так находится в крайне тяжелом финансовом положении, реализовывалась по цене, значительно ниже фактической себестоимости", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, все расчеты проводились в российских рублях.

По предварительным данным, ущерб, нанесенный "Электротяжмаше" в результате двух поставок тяговых агрегатов, составляет 1 млн 100 тыс. грн.

Еще ряд поставок по уже подписанным должностными лицами предприятия спецификациям не был осуществлен из-за того, что не был завершен производственный цикл.

Сейчас в помещениях "Электротяжмаша" проводятся обыски с целью изъятия доказательств преступной деятельности должностных лиц предприятия, в частности - по реализации по аналогичной схеме других видов продукции. Устанавливаются лица, причастные к совершению уголовного преступления.

Досудебное расследование производства по ч. 4 ст. 191 УК Украины проводит Индустриальный отдел полиции ГУ НП в Харьковской области, оперативное сопровождение - Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины. процессуальное руководство - Харьковская местная прокуратура №3.