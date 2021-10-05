Крупный миноритарий заблокировал присоединение "Электротяжмаша" к "Турбоатому"

Собрание акционеров АО "Украинские энергетические машины" ("Укрэнергомашины", ранее – АО "Турбоатом"), более 75% в котором принадлежит государству, не смогло принять ряд решений о присоединении к нему АО "Завод "Электротяжмаш" в связи с запретом Хозяйственного суда Харькова принимать такие решения.

Согласно опубликованному на сайте Фонда госимущества Украины протокола внеочередного собрания 28 сентября, акционеры не смогли принять решения об утверждении передаточного акта и пояснений к условиям присоединения "Электротяжмаша", утверждении соответствующего договора, а также условий конвертации акций "Электротяжмаша" в акции "Укрэнергомашин" и выпуска акций "Электротяжмаша" с целью этой конвертации.

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (представители акционеров), совокупно владеющие 91,1521% голосующих акций.

Согласно реестру судебных решений, соответствующее определение о запрете собранию принятия этих решений хозсуд принял 21 сентября в обеспечение иска связанной с предпринимателем Константином Григоришиным КУА "Сварог Эссет Менеджмент", действующей от своего имени, но в интересах и за счет активов ПЗНВИФ "Седьмой", в состав активов которого входит 64 млн 817 тыс.590 шт. акций (15,341567%) АО "Укрэнергомашины" ("Турбоатом").

Согласно описательной части определения, заявитель считает, что недобросовестные действия АО "Укрэнергомашины" нарушают его права, поскольку определение рыночной стоимости его акций осуществлено с ненадлежащим выполнением норм законодательства, истец в надлежащие сроки не был уведомлен о праве требования обязательного выкупа акций, и "Укэнергомашины" не выкупили акции у заявителя в необходимые сроки.

Заявитель указывает, что до завершения процедуры обязательного выкупа акций у акционеров, "Укрэнергомашины" и "Электротяжмаш", не могут переходить к следующему этапу присоединения.

"Заявитель считает, что в случае принятия 28 сентября собранием запланированных решений о продолжении процедуры присоединения, ответчик получит необходимые решения, которые позволят ему завершить процедуру присоединения, что, в свою очередь, сделает невозможным выполнение решения суда о выкупе ответчиком акций у ПЗНВИФ "Седьмой" ООО "Куа Сварог Эссет Менеджмент" по справедливой цене", - говорится в документе.

Согласно информации в госреестре, КУА "Сварог Эссет Менеджмент" обратилась с иском к АО "Укрэнергомашины" о признании недействительным протокола решения собрания акционеров АО "Турбоатом" от 27 августа, в части утверждения рыночной стоимости акций АО – 1,95 грн за акцию.

Истец также просит признать заключенным договор об обязательном выкупе у него акций АО "Турбоатом".

Хозсуд Харьковской области отрыл производство по делу на основании этого иска и назначил подготовительное заседание на 12 октября.

Ранее основатель и генеральный директор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что рыночная цена акций "Турбоатома" 1,95 грн за штуку, утвержденная собранием акционеров 27 августа, занижена примерно в четыре раза. По его словам, одобренная Фондом госимущества как главным акционером "Турбоатома" сделка по присоединению АО "Завод "Электротяжмаш" угрожает миноритарным акционерам "Турбоатома" размытием их доли.

Фиала также напомнил, что много миноритариев судится с "Турбоатомом" за выплату дивидендов, хотя государству предприятие такие дивиденды платит.

В свою очередь, генеральный директор АО "Укрэнергомашины" Виктор Субботин отметил, что определить рыночную стоимость акций АО "Турбоатом" без привлечения внешних оценщиков из-за недостаточной развитости фондового рынка в Украине крайне сложно.

Рыночную оценку акций в 1,95 грн за шутку поддержали 82,55002% голосов на собрании акционеров 27 августа, а против проголосовали 17,44998%, или владельцы 67 млн 311,611 тыс. акций.

Такую оценку утвердила компания ООО "Консалтинговая компания "Эссет Экспертайз" (Киев), которую собрание акционеров утвердило чуть большим количеством голосов неделей ранее, установив оплату ее услуг в 0,5 млн грн.

Помимо того собрание акционеров 27 августа решило переименовать "Турбоатом" в "Украинские энергетические машины", а также изменить его тип с публичного на частное АО. Против последнего решения было подано 17,44998% голосов, как и против последующих решений об изменении устава, внутренних положений, присоединения "Электротяжмаша" и допсоглашения с Укрэксимбанком.

"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

Крупным миноритарием является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент". Еще 5,598% акций принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd., аффилированной, по данным "Турбоатома", с российским холдингом "Силовые машины" (фактический владелец Алексей Мордашов).

Госпакетом в 75,22% управляет Фонд госимущества, который также контролирует работу оценщиков. Уставный капитал АО - 105,6 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.