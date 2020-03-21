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05:34 21.03.2020

Суд определил меры пресечения четырем участникам схемы, нанесшей "Электротяжмашу" 13,7 млн грн убытков

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Высший антикоррупционный суд в пятницу взял под стражу с возможностью внесения залога директора и начальника управления ГП "Завод "Электротяжмаш" (Харьков), в участии в коррупционной схеме, причинившей предприятию убытки в сумме 13,7 млн.грн.

"К заместителю директора завода и начальнику управления "Завода "Электротяжмаш" применено содержание под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения 1 млн гривен залога", - сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Суд избрал также меры пресечения еще двум подозреваемым по делу.  Бенефициар чешской компании, участвовавшей в схеме, взят под стражу с возможностью внесения залога 8 млн.408 тыс.грн. А заместитель директора "Электротяжмаша" по производству - помещен под круглосуточный домашний арест.

Решается вопрос об избрании меры пресечения еще одному подозреваемому - директору чешской компании, участвовавшей в схеме .

Как сообщалось, по данным досудебного расследования, в 2017 году должностные лица "Электротяжмаша" при посредничестве подконтрольной им компании, зарегистрированной в Праге (Чехия), организовали продажу запасных частей компании реального сектора экономики (Литовская Республика). Но, как установило следствие, запчасти, которые "Электротяжмаш" продал чешской компании за 600,3 тыс.евро, были затем проданы литовской компании почти вдове дороже - за 1млн.220 тыс.евро. В результате "Электротяжмаш" недополучил 13,7 млн.грн.

Двум заместителям директора и начальнику управления ГП "Завод "Электротяжмаш" (Харьков),  а также конечному бенефициару и директору чешской компании объявлено о подозрении по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

ГП "Завод "Электротяжмаш" специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта.

Теги: #электротяжмаш #коррупция #харьков #украина
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