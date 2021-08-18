Экономика

14:16 18.08.2021

Апелляция подтвердила законность отмены допсоглашений на сумму более 44 млн грн, заключенных "Электротяжмашем"

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Апелляция подтвердила законность отмены допсоглашений на сумму более 44 млн грн, заключенных "Электротяжмашем"

Восточный хозяйственный апелляционный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Харьковской области об отмене дополнительных соглашений, заключенных между госпредприятием "Завод "Электротяжмаш" и фирмой-поставщиком металла на сумму более 44 млн грн.

"Сейчас указанное судебное решение (суда первой инстанции - ИФ) вступило в законную силу", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Как сообщалось, "Электротяжмаш" и ООО, являющееся поставщиком металла и металлопродукции, в начале 2020 года заключили договор поставки товара на общую сумму 82 млн. грн. В марте того же года ООО-поставщик металла предоставило ГП письмо Торгово-промышленной палаты о повышении цены производителями металлопроката. На основании этого в течение апреля-декабря 2020 года ГП заключило с фирмой четыре допсоглашения к договору, согласно которым цена на поставку товара увеличилась на общую сумму более 44 млн грн. Однако позднее было установлено, что заключение допсоглашений произошло с нарушением норм законодательства, без надлежащего обоснования повышения цен на рынке.

Поскольку Фонд госимущества Украины, в управлении которого находится "Электротяжмаш", не предпринял меры, направленные на устранение нарушений законодательства, это обусловило прокуратуры обратиться в хозсуд.

Хозсуд Харьковской области 22 апреля 2021 года удовлетворил иск, поданный прокуратурой, и отменил дополнительные соглашения на сумму более 44 млн грн.

Теги: #апелляция #электротяжмаш
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