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19:59 15.07.2020

Бизнесмен Ярославский просит Зеленского вмешаться в ситуацию с "Электротяжмашем" для сохранения завода

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Бизнесмен Ярославский просит Зеленского вмешаться в ситуацию с "Электротяжмашем" для сохранения завода

Бизнесмен, владелец группы DCH Александр Ярославский просит президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию на госпредприятии "Завод "Электротяжмаш" (Харьков), которое, по его мнению, находится на грани остановки.

"Как гражданин Харькова обращаюсь к Вам с просьбой разрешить ситуацию на некогда мощнейшем харьковской предприятии "Электротяжмаш", которое находится в госсобственности и в ведении ФГИУ. Сегодня завод на грани остановки: он обременен миллиардными долгами, рынки сбыта потеряны", - отмечает Ярославский в открытом письме к президенту Украины распространенном пресс-службой DCH в среду.

По его словам, "Электротяжмаш" повторяет судьбу Харьковского авиационного завода, которого фактически больше нет.

Ярославский называет ключевой причиной нынешнего положения дел на "Электротяжмаше" непрофессиональное управление, и отмечает, что спасение предприятий такого уровня возможно только путем прихода ответственного частного инвестора.

"К моменту проведения обещанного ФГИУ на первую половину 2021 г.

приватизационного аукциона по "Электротяжмашу" завод не доживет. Поэтому прошу Вас, господин президент, вмешаться в ситуацию и сохранить "Электротяжмаш" для Харькова и Украины", - пишет Ярославский в открытом письме.

"Не имеет значения, кто станет владельцем "Электротяжмаша" после его

приватизации. Важно, чтобы завод жил, работал, развивался, платил

налоги, давал рабочие места и зарплаты харьковчанам", - резюмирует он.

Как сообщалось, ранее Ярославский отмечал, что его интересует приватизация "Электротяжмаша".

ФГИ ранее планировал к концу октября 2020 года подготовить завод к приватизации к концу 2020 года, однако на период кризиса до стабилизации ситуации на мировых рынках решил отказаться от большой приватизации.

"Электротяжмаш" специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта.

По данным Минэкономики, в январе-сентябре 2019 года завод сократил чистый доход на 16% к аналогичному периоду 2019 года, до 1,38 млрд грн, и получил более 33 млн грн убытка против чистой прибыли 4,04 млн грн.

По словам отстраненного по его просьбе от исполнения обязанностей гендиректора завода Виктора Бусько, завод на 2020 год уже имеет подтвержденные заказы от существующих заказчиков на поставку продукции на сумму более 1,5 млрд грн до конца года.

Теги: #электротяжмаш #ярославский #письмо
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