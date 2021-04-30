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13:00 30.04.2021

Суд отменил допсоглашения на сумму более 44 млн грн, заключенные "Электротяжмашем" с нарушением закона

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Суд отменил допсоглашения на сумму более 44 млн грн, заключенные "Электротяжмашем" с нарушением закона

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск, поданный прокуратурой в интересах государства в лице ГП "Завод "Электротяжмаш" к фирме-поставщику металла, и отменил дополнительные соглашения на сумму более 44 млн.грн, которые были подписаны с нарушением норм законодательства..

"Заключение дополнительных соглашений состоялось с нарушением норм законодательства, без надлежащего обоснования повышения цен на рынке", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

В начале 2020 г. "Электротяжмаш" и общество с ограниченной ответственностью, являющееся поставщиком металла и металлопродукции заключили договор поставки товара на общую сумму 82 млн. грн. В марте 2020 года ООО-поставщик металла предоставило государственному предприятию письмо торгово-промышленной палаты о повышении цены производителями металлопроката. На основании этого в течение апреля-декабря 2020 года госпредприятие заключило с фирмой 4 допсоглашения по договору, согласно которым цена на поставку товара увеличилась на общую сумму более 44 млн грн. Однако позднее было установлено, что заключение дополнительных соглашений состоялось с нарушением норм законодательства, без надлежащего обоснования повышения цен на рынке.

Поскольку Фонд госимущества Украины, в управлении которого находится "Электротяжмаш", не принял мер, направленных на устранение нарушений законодательства, прокуратура обратилась в хозяйственный суд.

Суд удовлетворил иск в полном объеме. Решение не вступило в законную силу, на него может быть подана апелляция.

Теги: #электротяжмаш #суд
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