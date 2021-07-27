ФГИ инициирует присоединение "Электротяжмаша" к "Турбоатому"

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины 27 августа инициирует внеочередное собрание акционеров АО "Турбоатом", на которое выносит вопрос о присоединении к нему завода "Электротяжмаш" (оба – Харьков).

"Присоединить к Обществу (АО "Турбоатом" – ИФ) акционерное общество "Завод "Электротяжмаш" (код по ЭГРПОУ 00213121), - указано в проекте решения собрания по этому вопросу.

В настоящее время "Завод "Электротяжмаш" является госпредприятием

В АО "Турбоатом" в лице ФГИ государство владеет более 75,22% акций.

В повестку дня собрания акционеров АО "Турбоатом" также внесены вопросы утверждения рыночной стоимости акций АО "Турбоатом" и смены его названия.

Согласно проекту решения, планируется утвердить рыночную стоимость акций АО "Турбоатом", определенную оценщиком, избранным внеочередным собранием акционеров 20 августа, в размере 1,95 грн за акцию (номиналом 0,25 грн – ИФ).

Название АО "Турбоатом" предполагается заменить на АО "Украинские энергетические машины" (АО "Укрэнергомашины").

Соответственно предполагается внести изменения в Устав и внутренние положения общества (в частности, положение о принципах формирования набсовета компании).

Как сообщалось, днем ранее ФГИ обнародовал объявление о проведении 20 августа внеочередного собрания акционеров АО "Турбоатом" для выбора оценщика имущества компании с целью определения рыночной стоимости его акций.

"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

По состоянию на первый квартал 2021 года государству принадлежит более 75,22% акций. Крупным миноритарием (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% акций принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd., аффилированной, по данным "Турбоатома", с российским холдингом "Силовые машины" (фактический владелец Алексей Мордашов).

Как сообщалось, "Турбоатом" завершил 2020 год с чистой прибылью в размере 226,53 млн грн, что на 27,8% меньше, чем в 2019 году (314,07 млн грн), чистый доход сократился почти вдвое – до 1 млрд 466 млн грн.

Уставный капитал АО – 105,62 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.

ГП "Завод" Электротяжмаш" специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. Поставляет продукцию в Индию, Казахстан, Бангладеш и другие страны.

В январе-сентябре 2020 года завод нарастил убыток в 12,7 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года – до 360,97 млн грн, чистый доход сократился в 2,2 раза – до 635,4 млн грн. За весь прошлый год результаты не обнародованы.

Гендиректор АО "Турбоатом" Виктор Субботин весной текущего года заявлял о критической ситуации и фактической остановке своего партнера – "Электротяжмаша", и возможности срыва в связи с этим контрактов "Укргидроэнерго" с финансированием ЕБРР и ЕИБ.