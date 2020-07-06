Экономика

19:04 06.07.2020

"Электротяжмаш" в партнерстве с "Турбоатомом" может нарастить заказы для "Укргидроэнерго" в 2-3 раза за 2 года – Бусько

3 мин читать
"Электротяжмаш" в партнерстве с "Турбоатомом" может нарастить заказы для "Укргидроэнерго" в 2-3 раза за 2 года – Бусько

ГП "Электротяжмаш" совместно с основным партнером – АО "Турбоатом" (Харьков) видит возможность нарастить портфель заказов для АО "Укргидроэнерго", эксплуатирующего все крупные гидроэлектростанции на украинских участках Днепра и Днестра, в два-три раза в ближайшие два года, сообщил временно отстраненный по его просьбе от исполнения обязанностей гендиректора предприятия Виктор Бусько.

"В настоящее время совместно с основным партнером – "Турбоатомом" реализуется проект модернизации турбогенераторного оборудования "Укргидроэнерго", в дальнейшем планируется совместное участие в не менее крупных проектах на атомных электростанциях Украины. Перспектива работы с "Укргидроэнерго" очень серьезная. Мы видим возможность нарастить портфель заказов в два-три раза в перспективе ближайших двух лет", - сообщил Бусько агентству "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что такие крупные проекты выставляются по международным процедурам закупки и привлекают всех топовых мировых производителей генераторов и турбин.

"Однако, мы уверены в своих силах и "Электротяжмаш" имеет все шансы не только побороться, но и получить эти заказы, при условии тщательной подготовки документов и очень взвешенного подхода к формированию цены на свои услуги. Наша продукция не уступает по качеству, при этом нет ни одной причины, почему у нас цена должна быть выше австрийской или американской", - сказал Бусько.

Он сообщил, что по линии поставок "Электротяжмаш" – "Турбоатом" – "Укргидроэнерго" была задолженность за поставленную продукцию.

"Это было связано с тем, что заказ "Укргидроэнерго" кредитует ЕБРР, у которого свои жесткие правила работы с подрядчиками и проверки документов на оплату. Это серьезные лондонские банкиры, с которыми нужно четко и системно работать. Мы за два месяца смогли наладить эффективное взаимодействие, поэтому пошли оплаты, которых завод очень ждал. В ближайшие недели мы увидим еще больше оплат за отгруженную продукцию", - рассказал Бусько.

Как сообщалось, ЧАО "Укргидроэнерго" в 2020 году в рамках программы "Реабилитация гидроэлектростанций" планирует реконструировать восемь гидроагрегатов на четырех станциях, в частности, речь идет о гидроагрегате №6 на Киевской ГАЭС, №13, №14, №15, №16 на Каневской ГЭС, №2 на Среднеднепровской и №16 на Днепровской ГЭС-2.

Финансирование работ запланировано за счет собственных средств компании, а также средств, привлеченных у Всемирного банка реконструкции и развития, ЕБРРи ЕИБ.

В целом в период с 2020-го по 2024 год "Укргидроэнерго" планирует реконструировать 20 гидроагрегатов, а также планирует реконструкцию старейшей станции – Днепровской ГЭС. По состоянию на 1 января 2020 года проект "Реабилитация гидроэлектростанций" был профинансирован суммарно на 10,346 млрд грн, в том числе кредитные средства МФО составляют 4,078 млрд, собственные средства компании – 6,268 млн грн.

"Электротяжмаш" специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта.

По данным Минэкономики, в январе-сентябре 2019 года завод сократил чистый доход на 16% к аналогичному периоду 2019 года, до 1,38 млрд грн, и получил более 33 млн грн убытка против чистой прибыли 4,04 млн грн.

Теги: #электротяжмаш #перспективы #укргидроэнерго
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:01 16.06.2020
"Электротяжмаш" в обход санкций поставлял продукцию Брянскому машзаводу, на харьковском предприятии проходят обыски

"Электротяжмаш" в обход санкций поставлял продукцию Брянскому машзаводу, на харьковском предприятии проходят обыски

16:10 03.06.2020
Кабмин одобрил механизм предоставления "Укргидроэнерго" госгарантий под проекты строительства Днестровской и Каневской ГАЭС

Кабмин одобрил механизм предоставления "Укргидроэнерго" госгарантий под проекты строительства Днестровской и Каневской ГАЭС

11:27 11.05.2020
НАБУ и САП завершили следствие по делу о причинении "Электротяжмашу" 13,7 млн грн убытков

НАБУ и САП завершили следствие по делу о причинении "Электротяжмашу" 13,7 млн грн убытков

04:36 08.05.2020
ВАКС начал рассмотрение по делу экс-замдиректора "Завода "Электротяжмаш"

ВАКС начал рассмотрение по делу экс-замдиректора "Завода "Электротяжмаш"

21:11 28.04.2020
Чартерные рейсы для выезда украинцев на работу за границу пока не стимулируются – представитель Кабмина в Раде

Чартерные рейсы для выезда украинцев на работу за границу пока не стимулируются – представитель Кабмина в Раде

05:34 21.03.2020
Суд определил меры пресечения четырем участникам схемы, нанесшей "Электротяжмашу" 13,7 млн грн убытков

Суд определил меры пресечения четырем участникам схемы, нанесшей "Электротяжмашу" 13,7 млн грн убытков

20:07 12.02.2020
Фонд госимущества не рассматривает быстрый путь приватизации "Турбоатома" и "Электротяжмаша"

Фонд госимущества не рассматривает быстрый путь приватизации "Турбоатома" и "Электротяжмаша"

10:33 15.01.2020
Правительство расширило перечень энергетических предприятий, запрещенных к приватизации

Правительство расширило перечень энергетических предприятий, запрещенных к приватизации

17:44 21.12.2019
Милованов: при приватизации "Турбоатома" важно учитывать отношения с "Электротяжмашем" и не допустить ухудшения ситуации

Милованов: при приватизации "Турбоатома" важно учитывать отношения с "Электротяжмашем" и не допустить ухудшения ситуации

17:47 03.12.2019
Решение о назначении нового руководителя "Электротяжмаша" было взвешенным - замглавы ФГИ Игнатовский

Решение о назначении нового руководителя "Электротяжмаша" было взвешенным - замглавы ФГИ Игнатовский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский пообещал гендиректору ТИС Ставницеру равные условия для частных и государственных стивидорных компаний

НБУ на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней удовлетворил заявки двух банков на 1,4 млрд грн

НБУ 2 июля продал на межбанке $150 млн в поддержку гривни, в пятницу рынок успокоился

Глава НБУ рассказал о призывах политиков повысить уровень инфляции до 11% и ослабить курс до 30 грн/$1

Рожкова вступила в должность и.о. главы Нацбанка

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕИБ может выделить Украине €340 млн в рамках Программы восстановления

Минфин расширил число бенчмарк ОВГЗ до 15 выпусков

Восстановление мировой экономики к концу 2021г поставлено под сомнение

Почти 30% компаний планируют продавать бизнес или активы в ближайшие 6-12 мес. - исследование

Uber покупает сервис доставки еды Postmates за $2,65 млрд

Хозсуд Киева 7 июля рассмотрит жалобу "Филип Моррис Украина" на штраф АМКУ

"Нова Пошта" за I полугодие увеличила доставку посылок на 32%

"Метинвест" намерен привлечь в ЧБТР EUR62 млн на инвестпроекты и пополнение оборотных средств

Комиссия Ukrainian Startup Fund на восьмом Pitch Day определила 3 стартапа на получение гранта в $50 тыс.

НБУ необходимо согласовывать монетарную политику с правительством – глава Совета НБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА