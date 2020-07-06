"Электротяжмаш" в партнерстве с "Турбоатомом" может нарастить заказы для "Укргидроэнерго" в 2-3 раза за 2 года – Бусько

ГП "Электротяжмаш" совместно с основным партнером – АО "Турбоатом" (Харьков) видит возможность нарастить портфель заказов для АО "Укргидроэнерго", эксплуатирующего все крупные гидроэлектростанции на украинских участках Днепра и Днестра, в два-три раза в ближайшие два года, сообщил временно отстраненный по его просьбе от исполнения обязанностей гендиректора предприятия Виктор Бусько.

"В настоящее время совместно с основным партнером – "Турбоатомом" реализуется проект модернизации турбогенераторного оборудования "Укргидроэнерго", в дальнейшем планируется совместное участие в не менее крупных проектах на атомных электростанциях Украины. Перспектива работы с "Укргидроэнерго" очень серьезная. Мы видим возможность нарастить портфель заказов в два-три раза в перспективе ближайших двух лет", - сообщил Бусько агентству "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что такие крупные проекты выставляются по международным процедурам закупки и привлекают всех топовых мировых производителей генераторов и турбин.

"Однако, мы уверены в своих силах и "Электротяжмаш" имеет все шансы не только побороться, но и получить эти заказы, при условии тщательной подготовки документов и очень взвешенного подхода к формированию цены на свои услуги. Наша продукция не уступает по качеству, при этом нет ни одной причины, почему у нас цена должна быть выше австрийской или американской", - сказал Бусько.

Он сообщил, что по линии поставок "Электротяжмаш" – "Турбоатом" – "Укргидроэнерго" была задолженность за поставленную продукцию.

"Это было связано с тем, что заказ "Укргидроэнерго" кредитует ЕБРР, у которого свои жесткие правила работы с подрядчиками и проверки документов на оплату. Это серьезные лондонские банкиры, с которыми нужно четко и системно работать. Мы за два месяца смогли наладить эффективное взаимодействие, поэтому пошли оплаты, которых завод очень ждал. В ближайшие недели мы увидим еще больше оплат за отгруженную продукцию", - рассказал Бусько.

Как сообщалось, ЧАО "Укргидроэнерго" в 2020 году в рамках программы "Реабилитация гидроэлектростанций" планирует реконструировать восемь гидроагрегатов на четырех станциях, в частности, речь идет о гидроагрегате №6 на Киевской ГАЭС, №13, №14, №15, №16 на Каневской ГЭС, №2 на Среднеднепровской и №16 на Днепровской ГЭС-2.

Финансирование работ запланировано за счет собственных средств компании, а также средств, привлеченных у Всемирного банка реконструкции и развития, ЕБРРи ЕИБ.

В целом в период с 2020-го по 2024 год "Укргидроэнерго" планирует реконструировать 20 гидроагрегатов, а также планирует реконструкцию старейшей станции – Днепровской ГЭС. По состоянию на 1 января 2020 года проект "Реабилитация гидроэлектростанций" был профинансирован суммарно на 10,346 млрд грн, в том числе кредитные средства МФО составляют 4,078 млрд, собственные средства компании – 6,268 млн грн.

"Электротяжмаш" специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта.

По данным Минэкономики, в январе-сентябре 2019 года завод сократил чистый доход на 16% к аналогичному периоду 2019 года, до 1,38 млрд грн, и получил более 33 млн грн убытка против чистой прибыли 4,04 млн грн.