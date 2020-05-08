ВАКС начал рассмотрение по делу экс-замдиректора "Завода "Электротяжмаш"

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение по делу об обвинении бывшего заместителя директора Государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш", сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"7 мая 2020г. в Высшем антикоррупционном суде началось рассмотрение по существу по делу об обвинении бывшего заместителя директора Государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш", злоупотребления которого нанесли предприятию 37,3 млн грн убытков", говорится в сообщении.

На заседании прокурор объявил краткое изложение обвинительного акта, а стороны выступили с вступительными речами. Затем судьи определили порядок и объем исследования доказательств по делу и начали исследование. По итогам заседания исследовано 2 тома материалов, предоставленных стороной обвинения.

В САП напомнили, что в октябре 2014 года директор "Завода "Электротяжмаш", реализовал по заниженной стоимости через ряд подконтрольных субъектов хозяйствования двигатель постоянного электротока.

Проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза подтвердила, что в результате этой реализации государственное предприятие понесло убытки на сумму 73,3 млн грн.

Бывшему главе госпредприятия инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Следующее заседание состоится 8 мая в 14:00.