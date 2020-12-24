Экономика

17:05 24.12.2020

Глава Минэнерго считает несовершенным украинское антимонопольное законодательство

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Глава Минэнерго считает несовершенным украинское антимонопольное законодательство

Врио министра энергетики Украины Юрий Витренко считает, что антимонопольное законодательство страны не соответствует современным европейским тенденциям и это влияет на принятие решений антимонопольным ведомством.

"Мы сталкивались с конкретной проблемой, когда украинское законодательство о защите конкуренции отставало от современных европейских тенденций. К примеру, как они (АМКУ - ИФ) определяли рынок и определяли доминирующее положение – не соответствует европейским стандартам. Возможно, в этом проблема. Я буду работать со своими коллегами из АМКУ, чтобы монополии были признаны монополиями", - сказал он в эфире "Радио НВ" в четверг, комментируя доминирующее положение ряда компаний Рината Ахметова на рынке.

Витренко также убежден, что олигархи не должны иметь влияния на работу государственных компаний, в частности Игорь Коломойский на ПАО "Центрэнерго", в котором государству принадлежит 78,3% акций.

"Это не нормально, когда какой-либо олигарх имеет влияние на государственные компании", - подчеркнул он.

Витренко резюмировал, что наилучший способ избавиться от влияния олигархов – это интеграция украинских рынков в европейские.

"Тогда мы становимся частью большого и ликвидного рынка, где правила определяют европейские институции, на которые не влияют наши олигархи. Это чуть ли не единственный сильнодействующий рецепт, как избавиться от высокоуровневой коррупции и влияния олигархов", - пояснил он.

Как сообщалось, 22 декабря Кабинет министров Украины назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.

Теги: #минэнерго #витренко #закон #антимонопольный
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