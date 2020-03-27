Экономика

14:09 27.03.2020

Бизнес дает деньги на борьбу с коронавирусом или сам закупает медаппаратуру, тесты и защиту для медперсонала

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Бизнес дает деньги на борьбу с коронавирусом или сам закупает медаппаратуру, тесты и защиту для медперсонала

Украинский бизнес продолжает оказывать поддержку в борьбе с распространением эпидемии коронавируса, выделяя деньги антикризисным штабам или самостоятельно закупая аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), другую аппаратуру и защиту для медперсонала.

В частности, занимающаяся строительством и эксплуатацией дорог группа компаний RDS Юрия Шумахера и Евгения Коновалова купила американский аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Oricare V8600 (USA) для горбольницы Одессы, а также оказывает финансовую помощь местным органам власти для приобретения средств защиты (масок, дезинфекторов) в семи областях, в которых она работает.

Инвестгруппа ICU Макара Пасенюка и Константина Стеценко закупила тесты на коронавирус и реанимационное оборудование в опорные киевские больницы. В частности, для Александровской городской клинической больницы, принимающей основной поток пациентов с подозрением на COVID-19, ICU приобрела 200 дополнительных тестов методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР-тесты). Для городской больницы №4 - одной их трех опорных киевских больниц инвестгруппа обеспечила почти 5 тыс. единиц реанимационных расходных материалов: вирусобактериальных фильтров, дыхательных контуров, эндотрахеальных трубок, кислородных масок и дренажных мешков, а Киевский перинатальный центр получил три реанимационных монитора all-in-one.

Региональная газовая компания (РГК) Дмитрия Фирташа закупила медицинское оборудование, комплектующие к нему, средства защиты, а также материалы и медикаменты на сумму 10 млн грн и планирует сформировать еще один такой транш помощи. В частности, РГК удалось закупить аппарат ИВЛ и мониторы для уже имеющихся ИВЛ, 2000 экспресс-тестов, 30 тыс. масок и респираторов FFP2, 5 тыс. специальных очков, около 5000 халатов и спецкомбинезонов и около 3 тыс. наборов биозащиты, а также дезинфекционные растворы и медикаменты и топливо для автомобилей скорой помощи.

Буксирная компания P&O Maritime Ukraine перечислила Одесского антикризисному штабу 6,8 млн грн, а TIS-Зерно - 3 млн грн.

"Агро-Край", входящее в агрохолдинг "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, приобрело для Гадячской центральной районной больницы лабораторное оборудование для получения экстренной диагностической информации – анализатор газов крови и электролитов стоимостью 340 тыс. грн..

Группа компаний Dykun Андеря Дыкуна и Всеукраинская аграрная рада закупили Уманской городской больнице аппарат ИВЛ, выделила несколько складских помещений и закупила продукты для пенсионеров, средства защиты для Станции скорой медицинской помощи Умани, а также планирует обеспечить необходимыми продуктами питания бесплатно врачей и их семьи в случае вспышки эпидемии в Умани.

KSG Agro Сергея Касьянова создал штаб противодействия коронавирусу на свинокомплексе в с.Нива Трудовая, планирует обеспечить средствами защиты в селе одиноких пенсионеров, многодетные семьи, детей-сирот и социально незащищенные слоя населения и организовать регулярное обеспечение жителей села продуктовыми наборами.

Сеть АЗК "WOG" присоединилась к инициативе Минздрава и бесплатно предоставит топливо для машин скорой помощи Волынской области, чтобы они смогли осуществить во время карантина 20 тыс. дополнительных выездов, и для логистических потребностей больниц Волыни.

Теги: #wog #rds #kgs #icu #коронавирус #бизнес
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