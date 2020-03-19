Экономика

10:55 19.03.2020

МАУ открыла продажу на спецрейсы в Киев из Дубая, Тель-Авива, Ларнаки, Лондона и ряда других городов

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МАУ открыла продажу на спецрейсы в Киев из Дубая, Тель-Авива, Ларнаки, Лондона и ряда других городов

 Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) согласно полученным запросам открывает продажу на специальные рейсы в Киев из ряда европейских и других городов.

Как сообщила компания на своей странице в Facebook в среду вечером, в частности, открыта продажа на следующие рейсы:

- на 19 марта из Амстердама, Брюсселя и Тель-Авива;

- на 20 марта из Парижа, Лондона, Тель-Авива, Ларнаки, Вены и Дубая.

МАУ отмечает, что на каждом из направлений зафиксирована единая конечная стоимость, в которую включены все налоги и сборы, а также перевоз одного места зарегистрированного багажа весом до 23 кг.

Регистрация на рейсы будет осуществляться исключительно в аэропорту вылета и является бесплатной.

Билеты на спецрейсы доступны на сайте компании.

Теги: #мау #рейсы
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