Украина должна сохранить сотрудничество с МВФ и ввести мораторий на проверки до 1 июня – ЕБА

Украина должна сохранить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и ввести мораторий на проверки как минимум до 1 июня 2020 года, в то же время налоговые или кредитные каникулы для бизнеса следует тщательно продумать, полагает исполнительный директор Европейкой бизнес ассоциации Анна Деревянко.

"Бизнес обсуждает возможность введения налоговых каникул, снижения давления на фонд оплаты труда. И часть бизнеса ставит вопрос так: а есть ли у государства средства вводить налоговые каникулы? Кредитные каникулы затрагивают значительно меньшую часть бизнеса. Поэтому их государство должно вводить, только если оно в состоянии покрыть затраты бизнеса без негативного влияния на систему здравоохранения и финансирование зарплат бюджетникам, в том числе врачам ", - сказала Деревянко в комментарии агентству в понедельник.

ЕБА обратилась к правительству, президенту и Верховной Раде с предложениями мер, которые необходимы для поддержания бизнеса. Одна из главнейших среди них - обеспечение сотрудничества с МВФ.

Помимо этого, государство должно обеспечить первоочередность таможенного оформления транспортных средств с поставками товаров медназначения и санитарно-гигиенического назначения, чтобы минимизировать перебои их поставок.

"Критично важно также оставить без ограничений импорт продуктов питания и топлива и не допустить ограничения грузовых перевозок через пункты пропуска", - указали в ЕБА.

При ограничениях работы ТРЦ следует оставить возможность работы продовольственных магазинов и магазинов товаров первой необходимости, а также обеспечить прозрачное администрирование налогов, особенно в части регистрации налоговых накладных по НДС и акцизного налога, полагают в ЕБА.

"Следовало бы продлить сроки на подачу жалоб в рамках административного обжалования решений Государственной налоговой службы. Отменить штрафные санкции на начисление пени за несвоевременную регистрацию налоговых накладных, несвоевременную подачу налоговых деклараций и несвоевременную уплату налоговой минимум до 1 июня 2020 года", - указала ЕБА.

"Главное - что бизнес и мир больше не будет работать так, как раньше. Нужно готовиться к другим способам ведения бизнеса. Нужно начинать искать новые модели деятельности", - прокомментировала Анна Деревянко.

Помимо указанного, бизнес рекомендует ввести мораторий на обращение контролирующих органов с запросами к налогоплательщикам о предоставлении налоговой информации (минимум до 1 июня 2020 года) и продлить срок предоставления информации по текущим запросам. Также в ЕБА рекомендуют отменить налогообложение доходов от банковских депозитов как физических, так и юридических лиц и отсрочить срок, а НБУ - не применять дополнительных ограничений на валютные операции.

"Нынешняя ситуация - внештатная. Не весь бизнес готов к таким ситуациям", - отметила Анна Деревянко.