Экономика

10:19 16.03.2020

Объем небанковского кредитования в 2019г превысил 100 млрд грн.

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Объем небанковского кредитования в 2019г превысил 100 млрд грн.

Небанковские финансовые учреждения в 2019 году выдали кредитов населению и предприятиям на сумму свыше 100 млрд грн, что на 41%, или на 29,3 млрд грн больше, чем за 2018 год, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомфинуслуг Александр Залетов.

По его словам, в ходе надзорной деятельности в 2019 году Нацкомфинуслуг исключила из Государственного реестра финансовых учреждений 110 финансовых компаний, 38 ломбардов и 24 кредитных союза. При этом небанковское кредитование, как и в предыдущие годы, демонстрировало бурное развитие. Так, объем выданных кредитов финансовыми компаниями составил 72,2 млрд грн. (в сравнении с 2018 годом рост составил 52%), ломбардами — 18,2 млрд грн. (рост — на 11%) и кредитными союзами 2,7 млрд грн (рост — на 15%). Более половины (65%) от общей суммы выданных кредитов пришлось на физических лиц.

По мнению Залетова, дальнейшее развитие рынка небанковского кредитования будет находиться в прямой зависимости от законодательных реформ в этой сфере. Прежде всего, принятие во втором чтении проекта Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расширения перечня кредитных договоров, на которые распространяется действие Закона Украины "О потребительском кредитовании" №1109 от 29 августа 2019 года.

Указанный законопроект позволит обеспечить защиту прав граждан при получении услуг микрокредитования, надлежащую проверку их кредитоспособности, недопущение наступления катастрофических финансовых последствий для заемщиков, которые нарушили сроки возврата мелких кредитов и попадания их в "долговую яму".

Принятие новой редакции Закона Украины "О кредитных союзах", а также введение системы гарантирования вкладов и исключение кредитных союзов из сферы применения Директивы 2013/36 / ЕС может сформировать новую парадигму кредитной кооперации в современных условиях. Необходимо также урегулировать правую базу ломбардной деятельности, но не в рамках отдельного закона, а путем внесения необходимых норм в законодательство.

Кроме того, важным является принятие Закона Украины "О финансовых компаниях". Такой законопроект должен установить перечень разрешенных видов деятельности для финансовых компаний, особенности лицензирования и надзора, а также возможности для фондирования. Снижение регуляторного арбитража в сфере небанковского кредитования позволит социальную ответственность финансовых компаний на рынке микрокредитования, а также создать правовую основу их участия в государственных и региональных программах поддержки малого и среднего бизнеса, считает представитель Нацкомфинуслуг.

Теги: #залетов #финучреждения
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