Правоохранители заблокировали один из крупнейших в мире фишинговых сервисов, от атак которого пострадали банки 11 стран

По результатам международной спецоперации правоохранительных органов Украины, а также правоохранительных органов США и Австралии прекращена деятельность одного из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на финансовые учреждения разных стран.

"По данным следствия, хакер из Тернопольщины разработал фишинговый пакет и специальную административную панель к нему, которые были нацелены на вебресурсы банков и их клиентов. Админпанель позволяла контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на скомпрометированных ресурсах и вводили свои платежные данные, которые в дальнейшем получали хакеры. Для демонстрации функционала и продажи своих разработок он создал собственный интернет-магазин в сети DarkNet", - сообщает Офис генпрокурора.

Установлено, что от фишинговых атак пострадали финансовые учреждения Австралии, Испании, США, Италии, Чили, Нидерландов, Мексики, Франции, Швейцарии, Германии и Великобритании. По предварительным данным, убытки достигают десятков миллионов долларов США.

"По результатам анализа иностранных правоохранителей, более 50% всех фишинговых атак в 2019 году в Австралии было осуществлено именно благодаря разработке тернопольского хакера", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели пять санкционированных обысков на территории Тернопольской области, во время которых изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и жесткие диски.

В результате осмотра изъятого компьютерной техники установлено более 200 активных покупателей вредоносного программного обеспечения. По предварительным данным, хакер не только сбывал свою продукцию клиентам по всему миру, но и оказывал техническую поддержку при осуществлении фишинговых атак. Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении.

Досудебное расследование в уголовном производстве по фактам несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, а также создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт (ч. 2 ст. 361, ч. 2. ст. 361-1 УК Украины) продолжается.