Экономика

18:55 03.03.2021

Восемь финансовых учреждений добровольно отказались от лицензий - НБУ

2 мин читать
Восемь финансовых учреждений добровольно отказались от лицензий - НБУ

Национальный банк Украины отозвал лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг восьми финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений, сообщается на сайте центробанка.

Согласно сообщению, соответствующие решения комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 26 февраля.

У ПО "Ломбард "Легкие деньги " Котов и Хольченков" отозвана лицензия на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, у ООО "Лизинговая компания" Фаворит" - лицензия на предоставление услуг по финансовому лизингу. Активы ломбарда по состоянию на 1 октября 2020 года составляли 1,050 млн грн, или 0,02% от общего объема ломбардов.

Кроме того, отозвана одна лицензия у кредитного союза "Помощь" Национального университета "Киево-Могилянская Академия" на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита. Обязательства этого КС, на которые не начисляются проценты, по состоянию на 1 октября 2020 года составляли 0,7 тыс. грн (или 0,00004% от общего объема рынка), а его активы - 478,87 тыс. грн (или 0,02% от общего объема рынка).

НБУ сообщает, что у ООО "Аграрно-инвестиционный центр", ООО "ФК" Инкомфинанс", ООО "Консалт солюшенс", ООО "ФК" Лаборатория финансов", ООО "Факторинг Финанс" отозваны лицензии на предоставление гарантий.

В сообщении подчеркивается, что указанные финансовые компании продолжают свою деятельность и имеют действующие лицензии на другие виды деятельности. У них были отозваны лицензии исключительно на предоставление гарантий в связи с тем, что эти финкомпании не планировали вести активную деятельность по этому направлению и не были готовы к выполнению обязательных нормативов, вступивших в силу с 1 мая 2020 года.

 

Теги: #нбу #лицензии #финучреждения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:54 03.03.2021
НБУ исключил из госреестра 2 небанковские финорганизации, включил 6

НБУ исключил из госреестра 2 небанковские финорганизации, включил 6

19:11 02.03.2021
Комиссия по регулированию азартных игр отказала в согласовании лицензии Kharkiv Palace Hotel

Комиссия по регулированию азартных игр отказала в согласовании лицензии Kharkiv Palace Hotel

15:56 02.03.2021
Сводный платежный баланс Украины в январе-2021 был сведен с дефицитом $0,22 млрд

Сводный платежный баланс Украины в январе-2021 был сведен с дефицитом $0,22 млрд

13:53 02.03.2021
Минэкономики продолжает блокировать импорт и экспорт товаров с фторированными парниковыми газами - ЕБА

Минэкономики продолжает блокировать импорт и экспорт товаров с фторированными парниковыми газами - ЕБА

22:32 01.03.2021
Гетманцев: Игорный бизнес уже оплатил три лицензии на 70 млн грн

Гетманцев: Игорный бизнес уже оплатил три лицензии на 70 млн грн

19:11 26.02.2021
НБУ на тендере по 90-дневному рефинансированию удовлетворил заявки четырех банков на 406 млн грн

НБУ на тендере по 90-дневному рефинансированию удовлетворил заявки четырех банков на 406 млн грн

12:05 25.02.2021
Совет НБУ рекомендует пересмотр условий и параметров долгосрочного рефинансирования и операций своп процентной ставки

Совет НБУ рекомендует пересмотр условий и параметров долгосрочного рефинансирования и операций своп процентной ставки

17:17 24.02.2021
Послы стран G7 в Украине встретились с главой НБУ

Послы стран G7 в Украине встретились с главой НБУ

16:18 24.02.2021
Кабмин предлагает Раде упростить получение специальных лицензий

Кабмин предлагает Раде упростить получение специальных лицензий

16:10 23.02.2021
Банки обязаны обслуживать жителей Крыма без справки внутренне перемещенного лица – НБУ

Банки обязаны обслуживать жителей Крыма без справки внутренне перемещенного лица – НБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укргазвыдобування" с апреля должно продавать на рынке весь газ на условиях не хуже, чем группе "Нафтогаз"

Кабмин поручил "Нафтогазу" обеспечить в марте оптовую продажу газа по фиксированной цене для населения и ТКЭ по конец апреля 2022

Зеленский: строительство "Северного потока-2" в обход Украины - вопрос не только экономики, но и энергобезопасности всей Европы

Минфин понизил ставку 3-мес. ОВГЗ до 8,5%

Сводный платежный баланс Украины в январе-2021 был сведен с дефицитом $0,22 млрд

ПОСЛЕДНЕЕ

Энергорегулятор намерен обязать газопоставщиков предлагать населению базовые годовые пакеты на май-апрель

Ferrexpo в январе нарастила выпуск окатышей на 7%

Группа "Нафтогаз" выделит отдельную корпоративную функцию по закупкам

Кабмин установил требование о публикации предприятиями финотчетности в форме открытых данных

"МХП" весной откроет R&D-центр для проведения исследований

"ArcelorMittal Кривой Рог" 11 марта выплатит работникам всю "13 зарплату" на общую сумму 415 млн грн

"МХП" планирует до конца 2023 года открыть в Украине 2 тыс. "Мясомаркетов"

"Укрзализныця" намерена ликвидировать внеклассные грузы

"Центрэнерго" после смены руководства ограничило поставки в адрес "Юнайтед Энерджи", намерено остановить их полностью

Правительство Украины утвердило Национальную экономическую стратегию до 2030 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА