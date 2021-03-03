Восемь финансовых учреждений добровольно отказались от лицензий - НБУ

Национальный банк Украины отозвал лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг восьми финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений, сообщается на сайте центробанка.

Согласно сообщению, соответствующие решения комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 26 февраля.

У ПО "Ломбард "Легкие деньги " Котов и Хольченков" отозвана лицензия на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, у ООО "Лизинговая компания" Фаворит" - лицензия на предоставление услуг по финансовому лизингу. Активы ломбарда по состоянию на 1 октября 2020 года составляли 1,050 млн грн, или 0,02% от общего объема ломбардов.

Кроме того, отозвана одна лицензия у кредитного союза "Помощь" Национального университета "Киево-Могилянская Академия" на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита. Обязательства этого КС, на которые не начисляются проценты, по состоянию на 1 октября 2020 года составляли 0,7 тыс. грн (или 0,00004% от общего объема рынка), а его активы - 478,87 тыс. грн (или 0,02% от общего объема рынка).

НБУ сообщает, что у ООО "Аграрно-инвестиционный центр", ООО "ФК" Инкомфинанс", ООО "Консалт солюшенс", ООО "ФК" Лаборатория финансов", ООО "Факторинг Финанс" отозваны лицензии на предоставление гарантий.

В сообщении подчеркивается, что указанные финансовые компании продолжают свою деятельность и имеют действующие лицензии на другие виды деятельности. У них были отозваны лицензии исключительно на предоставление гарантий в связи с тем, что эти финкомпании не планировали вести активную деятельность по этому направлению и не были готовы к выполнению обязательных нормативов, вступивших в силу с 1 мая 2020 года.