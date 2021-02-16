Экономика

10:31 16.02.2021

Александр Залетов возглавил управление НБУ по надзору за финансовыми компаниями

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Александр Залетов возглавил управление НБУ по надзору за финансовыми компаниями

Александр Залетов возглавил управление по надзору за финансовыми компаниями Департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг Национального банка Украины (НБУ), сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник на рынке.

Залетов на своей странице в Facebook уточнил о начале работы в управлении по надзору за финансовыми компаниями Департамента НБУ со вторника, 16 февраля.

О работе Залетова в Нацбанке в указанной должности также сообщается в его декларации, размещенной в Едином государственном реестре деклараций.

Залетов с февраля 2015 года по июль 2020 года работал членом комиссии Нацкомфинуслуг, а с июля 2020 вице-президентом Лиги страховых организаций Украины, занимаясь вопросами законодательного и нормативно-правового регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений, а также разработкой стратегий и программ развития рынков финансовых услуг.

Теги: #нбу #страхование #залетов
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