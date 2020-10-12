Медицина

12:54 12.10.2020

Страховщики разработали концепцию развития медицинского страхования

2 мин читать
Страховщики разработали концепцию развития медицинского страхования

Снижение налоговой нагрузки для стимулирования добровольного медицинского страхования, внедрение правовых условий страховых выплат, как поставщикам медицинских услуг, так и застрахованным за расходы на оплату услуг поставщиков медицинских услуг, а также приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения в случае болезни или несчастного случая, а также урегулирование порядка применения копий документов при урегулировании страховых случаев.

Такие нормы закреплены в проекте изменений, разработанных представителями трех ассоциации (Лиги страховых организаций Украины, Украинской федерации обеспечения и Национальной ассоциации страховщиков Украины в Налоговый кодекс Украины, направленные на стимулирование населения к долгосрочным сбережениям и добровольному медицинскому страхованию.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" вице-президент Лиги страховых организаций Украины Александр Залетов, рынок добровольного медицинского страхования динамично развивается. В 2019 году рост страховых платежей составил 32%. Даже в условиях локдауна, когда многие отрасли были в стагнации, за 1 полугодие текущего года объемы медицинского страхования увеличились на 15%. Ежегодно около 2,5 млн граждан пользуются услугами добровольного медицинского страхования.

Он также отметил, что повышается роль страхования как инструмента детенизации медицинской отрасли. Так за последние пять лет страховщиками урегулировано около 11 млн обращений застрахованных, выплачено около 9 млрд грн на оплату услуг поставщиков медицинских услуг, а также приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Концепция развития добровольного медицинского страхования кроме налоговых стимулов предполагает внесение изменений в акты правительства и Минздрава, сообщил Залетов.

Так предлагается предоставить страховщикам доступ к электронной системе здравоохранения. В частности, дать страховщикам доступ к реестру медицинских записей, записей о направлении и рецептам, а также электронному реестру листов нетрудоспособности.

"Концепция предполагает установление алгоритма оказания медицинских услуг и лекарств застрахованным по договорам медицинского страхования и типового договора о сотрудничестве, предусматривающий порядок обслуживания застрахованных, порядок расчета за предоставленные услуги, доступ страховщика к первичной документации, лечение согласно протоколам, электронный документооборот, электронные рецепты", - подчеркнул Залетов.

При этом он отметил, что необходимо создать стимулы для тесного сотрудничества медучреждений и страховщиков. Для это предлагается обязать медучреждения предоставлять качественную и своевременную медицинскую помощь и медицинские услуги застрахованным по договорам добровольного медицинского страхования, размещать в доступном для потребителя месте информацию о порядке обслуживания застрахованных. При аккредитации учреждений здравоохранения предусмотреть отчет о лечении таких застрахованных. Также предлагается обязать медучреждения применять новые клинические протоколы медицинской помощи и стандарты медицинской помощи (унифицированные клинические протоколы медицинской помощи) при оказании медицинской помощи пациентам, предоставить застрахованным возможность получения он-лайн консультирования без предварительного посещения (первичное онлайн консультирование).

Теги: #медицина #страхование #залетов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:47 05.10.2020
Нобелевскую премию по медицине получили Харви Олтер, Майкл Хофтон и Чарльз Райс за исследования гепатита

Нобелевскую премию по медицине получили Харви Олтер, Майкл Хофтон и Чарльз Райс за исследования гепатита

12:09 02.10.2020
Минздрав намерен развивать систему добровольного медицинского страхования в Украине

Минздрав намерен развивать систему добровольного медицинского страхования в Украине

12:27 01.10.2020
Государство намерено усилить страховую защиту туристов

Государство намерено усилить страховую защиту туристов

18:40 29.09.2020
Страховщики Украины в І пол.-2020 сократили сбор чистых премий на 7,1%, валовых - на 23% - НБУ

Страховщики Украины в І пол.-2020 сократили сбор чистых премий на 7,1%, валовых - на 23% - НБУ

19:50 28.09.2020
Степанов: нужно активно привлекать другие пути финансирования медицины помимо госбюджета

Степанов: нужно активно привлекать другие пути финансирования медицины помимо госбюджета

19:41 28.09.2020
Профильный комитет Рады рекомендовал увеличить финансирование Программы медгарантий до 5% ВВП в госбюджете-2021

Профильный комитет Рады рекомендовал увеличить финансирование Программы медгарантий до 5% ВВП в госбюджете-2021

10:33 21.09.2020
Степанов: мы подавали запрос на 296 млрд грн общего бюджета на здравоохранение

Степанов: мы подавали запрос на 296 млрд грн общего бюджета на здравоохранение

11:18 19.09.2020
Расходы на медицину в госбюджете должны быть увеличены - Верещук

Расходы на медицину в госбюджете должны быть увеличены - Верещук

11:19 16.09.2020
Генеральный директор АСБ: Три пути для трансформации страховых компаний

Генеральный директор АСБ: Три пути для трансформации страховых компаний

14:55 14.09.2020
Вопрос обязательного страхования журналистов стоит на повестке дня ведомства - Ткаченко

Вопрос обязательного страхования журналистов стоит на повестке дня ведомства - Ткаченко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин повысит зарплаты медикам, предоставляющим помощь при COVID-19 - Шмыгаль

Украина начинает подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID-19 – глава Минздрава

Медицинская сеть "Оксфорд Медикал" приобретает клинику репродукции ilaya

Информация о продаже в аптеках лекарств от коронавируса не соответствует действительности - Минздрав

Кабмин исключил UNICEF из перечня международных организаций для медзакупок за бюджет 2020 года

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство Украины внедрит коэффициенты при расчете стоимости услуг, связанных с лечением COVID-19

Япония передаст Украине препарат для лечения пациентов с COVID-19

Правительство Украины разрешило закупку лабораторного оборудования и тест-систем на антиген для диагностики COVID-19

Кабмин повысит зарплаты медикам, предоставляющим помощь при COVID-19 - Шмыгаль

Минздрав заинтересован в росте числа производителей медицинского кислорода и против использования технического в лечении пациентов - министр

Украина начинает подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID-19 – глава Минздрава

Украина будет закупать только надежные вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний – Степанов

Украина будет закупать только надежные вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний – Степанов

Минздрав разработал и подал на согласование концепцию eHealth – замминистра здравоохранения Кучер

Минздрав предложит Кабмину привлечь частные лаборатории к тестированию на COVID-19 за государственный счет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА