Страховщики разработали концепцию развития медицинского страхования

Снижение налоговой нагрузки для стимулирования добровольного медицинского страхования, внедрение правовых условий страховых выплат, как поставщикам медицинских услуг, так и застрахованным за расходы на оплату услуг поставщиков медицинских услуг, а также приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения в случае болезни или несчастного случая, а также урегулирование порядка применения копий документов при урегулировании страховых случаев.

Такие нормы закреплены в проекте изменений, разработанных представителями трех ассоциации (Лиги страховых организаций Украины, Украинской федерации обеспечения и Национальной ассоциации страховщиков Украины в Налоговый кодекс Украины, направленные на стимулирование населения к долгосрочным сбережениям и добровольному медицинскому страхованию.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" вице-президент Лиги страховых организаций Украины Александр Залетов, рынок добровольного медицинского страхования динамично развивается. В 2019 году рост страховых платежей составил 32%. Даже в условиях локдауна, когда многие отрасли были в стагнации, за 1 полугодие текущего года объемы медицинского страхования увеличились на 15%. Ежегодно около 2,5 млн граждан пользуются услугами добровольного медицинского страхования.

Он также отметил, что повышается роль страхования как инструмента детенизации медицинской отрасли. Так за последние пять лет страховщиками урегулировано около 11 млн обращений застрахованных, выплачено около 9 млрд грн на оплату услуг поставщиков медицинских услуг, а также приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Концепция развития добровольного медицинского страхования кроме налоговых стимулов предполагает внесение изменений в акты правительства и Минздрава, сообщил Залетов.

Так предлагается предоставить страховщикам доступ к электронной системе здравоохранения. В частности, дать страховщикам доступ к реестру медицинских записей, записей о направлении и рецептам, а также электронному реестру листов нетрудоспособности.

"Концепция предполагает установление алгоритма оказания медицинских услуг и лекарств застрахованным по договорам медицинского страхования и типового договора о сотрудничестве, предусматривающий порядок обслуживания застрахованных, порядок расчета за предоставленные услуги, доступ страховщика к первичной документации, лечение согласно протоколам, электронный документооборот, электронные рецепты", - подчеркнул Залетов.

При этом он отметил, что необходимо создать стимулы для тесного сотрудничества медучреждений и страховщиков. Для это предлагается обязать медучреждения предоставлять качественную и своевременную медицинскую помощь и медицинские услуги застрахованным по договорам добровольного медицинского страхования, размещать в доступном для потребителя месте информацию о порядке обслуживания застрахованных. При аккредитации учреждений здравоохранения предусмотреть отчет о лечении таких застрахованных. Также предлагается обязать медучреждения применять новые клинические протоколы медицинской помощи и стандарты медицинской помощи (унифицированные клинические протоколы медицинской помощи) при оказании медицинской помощи пациентам, предоставить застрахованным возможность получения он-лайн консультирования без предварительного посещения (первичное онлайн консультирование).