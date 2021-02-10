Страховщики Украины за 2020 год увеличили отчисление налогов на 24,5%

Страховые компании Украины в 2020 году уплатили в государственный и местные бюджеты налог на прибыль в размере 1,674 млрд грн, что на 334 млн грн (на 24,5%) больше, чем за аналогичный период 2019 года, и на 51,5% больше, чем за 2018 год, сообщил вице-президент Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ) Александр Залетов.

По его словам, в результате влияния пандемии COVID-19, знаковой тенденцией 2020 года стал пересмотр бизнес-стратегий практически у всех без исключения страховых компаний. Падение объемов продаж по ряду видов страхования ("Зеленая карта", туризм, КАСКО) стимулировали страховщиков и страховых посредников к диджитализации. В той или иной степени, дистанционные продажи и урегулирование с помощью интернет-технологий – стали главными стратегическими задачами цифровизации страхового рынка Украины. Фактически индикатором конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности страховщика стала возможность дистанционно заключить или перезаключить договор страхования, внести в него изменения, предоставить документы страховщику, подтверждающие страховой случай.

По мнению Залетова, к сожалению, правовая база и технологии дистанционного обслуживания клиентов страховых компаний существенно отстают от потребностей и нуждаются в дальнейшей реформе. Кроме того, на пути повышения клиентоориентированности страховщиков особую важность приобретают задачи совершенствования законодательного регулирования вопросов, направленных на защиту прав потребителей страховых услуг и противодействия их дискриминации в сфере страхования. В этой связи следует учесть, что основывать страховой тариф на характеристике, которую не возможно изменить, противоречит идеалам ЕС и справедливости .

"Условия договоров страхования не должны быть чрезмерными, неадекватными или несправедливо дискриминационными, например, прямое или косвенное ограничение прав граждан по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, возраста, состояния здоровья, инвалидности, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам", - считает он.

По словам Залетова, стабильно увеличивают налоговые отчисления и другие представители небанковских финансовых рынков, прежде всего финансовые компании, лизингодатели и ломбарды. Так за 2020 год они уплатили в государственный и местные бюджеты налог на прибыль в размере 604 млн грн, что на 196 млн грн (на 47,1%) больше, чем за аналогичный период 2019 года, и на 149,6% больше, чем за 2018 год.

"Несмотря на ухудшение деловой активности в экономике и карантинные ограничения, вызванные пандемией COVID-19, популярность у населения в последние годы получили микрокредиты, в т.ч. онлайн. Ожидается, что в результате изменения законодательства в ближайшее время повысят свою привлекательность в розничном сегменте также продукты финансового лизинга", - отметил он.