Государство намерено усилить страховую защиту туристов

Обязательным условием туроператорской деятельности будет страхование туристов, а именно страхование медицинских расходов, от несчастных случаев и расходов, связанных с возвращением в Украину туриста, находящегося за пределами Украины, и его проживание до возвращения домой.

Такая норма закреплена в зарегистрированном в Верховной Раде 29 сентября законопроекте №4162 о внесении изменений в закон Украины "О туризме" и некоторые другие законодательные акты относительно основных принципов развития туризма качественно усилит страховую защиту туристов.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" вице-президент Лиги страховых организаций Украины Александр Залетов, при этом туристы будут вправе самостоятельно заключать соответствующие договора страхования. В этом случае они обязаны будут заблаговременно подтвердить туроператору наличие заключенных договоров страхования.

"Данный законопроект направлен на создание правовой основы для устойчивого развития туризма и действенной системы взаимодействия всех участников туристической деятельности путем внедрения государственной электронной информационной системы предполагает активное задействование инструментов страхования для защиты прав и законных интересов туристов", - подчеркнул Залетов.

При этом он отметил, что в целях обеспечения прав и законных интересов граждан-потребителей туристических услуг туроператор при организации выездного туризма обязан будет постоянно иметь ликвидное финансовое обеспечение своей гражданской ответственности перед туристами.

Для этого договор о предоставлении финансового обеспечения (банковская гарантия и /или договор страхования) должен предусматривать, что в случае невыполнения туроператором (полностью или частично) обязательств перед туристом по договору на туристическое обслуживание, финансовое учреждение осуществляет оплату расходов, связанных с: возвращением в Украину туриста, находящегося за пределами Украины, и его проживания до возвращения домой. А также компенсацию туристу оплаченной им стоимости туристического продукта (авансовых платежей) в случае не предоставления такого туристического продукта, если путешествие так и не началось и компенсации разницы между оплаченной стоимостью и стоимостью фактически оказанных услуг, если путешествие началось, но услуги предоставлены частично.

Законопроектом устанавливается размер страховой суммы на одно застрахованное лицо по договору страхования медицинских расходов исходя из требований к минимальному размеру страховой суммы, предъявляемые страной временного пребывания гражданина Украины, но не менее суммы, эквивалентной 30 000 (тридцать тысяч) евро в день заключения договора страхования по официальному курсу евро к гривне, установленного Национальным банком Украины, а по договору страхования от несчастного случая - в размере не менее 10% от страховой суммы по договору страхования медицинских расходов.

Законопроект устанавливает обязанность донесение туристу информации об условиях страхования до заключения договора на туристическое обслуживание, а также размещение на веб-сайте туроператора контактных данных о финансовом учреждении, предоставившего финансовое обеспечение и страховщиков, от имени которых туроператор заключает договоры страхования.

Как сообщил Залетов, в условиях пандемии рынок туристического страхования существенно сократился. Так за 6 месяцев 2020 года объем страховых премий составил 400,2 млн грн., а страховых выплат – 137,2 млн грн., что на 124% и 31% соответственно меньше чем за аналогичный период минувшего года. При этом этот сегмент страхового рынка является достаточно привлекательным, т.к. он массовый (около 6,5 млн застрахованных и свыше 74 тис урегулированных страховых случаев за 2019 год) и у страховщиков есть хорошо отработанные технологии урегулирования страховых случаев при участии международных партнеров - ассистирующих компаний, считает Залетов.

По его мнению, включение в законопроект №4162 норм относительно усиления роли страхования в туристической сфере является хорошим примером внедрения международного опыта в национальное законодательство.