Экономика

12:21 05.11.2020

Страховщики Украины за 9 мес.-2020 увеличили отчисление налогов на 21%

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Страховщики Украины за 9 мес.-2020 увеличили отчисление налогов на 21%

Страховые компании Украины в январе-сентябре 2020 года уплатили в государственный и местные бюджеты налог на прибыль в размере 1,245 млрд грн, что на 218,7 млн грн (на 21,3%) больше, чем за аналогичный период 2019 года, и на 24,2% больше, чем за девять месяцев 2018 года, сообщил вице-президент Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ) Александр Залетов.

"Несмотря на ухудшение деловой активности в экономике и стагнацию ряда видов страхования, вызванных пандемией COVID-19, а также на снижение доходности инвестиций в депозиты и ОВГЗ, совокупные объемы налоговых отчислений страховщиков в государственный и местные бюджеты продолжают наращиваться", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По мнению Залетова, страховщики практически уже приспособились к работе в условиях "мягкого" карантина. Однако ухудшение экономической ситуации и потенциально вероятный локдаун потребуют от страховых компаний пересмотра бизнес-стратегий.

По его словам, более устойчивыми в кризис окажутся страховщики с прозрачной структурой собственности, реальными активами, диверсифицированным портфелем по видам страховых продуктов и по клиентам, а также те, кто будет поддерживать заключение и выполнение договоров страхования и перестрахования в условиях дистанционной работы.

"К сожалению, правовая база дистанционного обслуживания клиентов страховых компаний существенно отстает от потребностей. Особенно в части упрощения документооборота при урегулировании страховых случаев. Соответствующие предложения в законодательство, подготовленные консолидировано ассоциациями страхового рынка (Украинская федерация страхования, Национальная ассоциация страховщиков Украины, Лига страховых организаций Украины), членами которых являются крупнейшие налогоплательщики на страховом рынке, направлены в НБУ и Минздрав", - сообщил Залетов.

Он полагает, что реализация Национальной стратегии финансовой инклюзии в Украине, которую инициировал НБУ, позволит сфокусировать развитие страхового рынка на таких приоритетных направлениях, как дистанционные каналы заключения договоров страхования, расширение разнообразия страховых услуг в розничном сегменте, защита прав потребителей и повышение финансовой грамотности в сфере страхования.

Теги: #лсоу #страховщики #залетов
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